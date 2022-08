The Punisher también volvería al MCU con Jon Bernthal de regreso

Actualización: 08/08/2022: Dawn se retracta sobre el regreso de The Punisher.

Como muchos suponían, la ‘información que Dawn tenía no eran datos internos de Disney, sino rumores de pasillo y teorías de Netflix.

“¡No se puede confiar en mí…! Aparentemente, obtener información de los fanáticos durante las firmas es dudoso. Culpa mía.»

Nota Original 08/08/2022

Incluso si hace poco el MCU nos dio una actualización de cómo lucirá su futuro, estamos seguros que Kevin Feige y compañía todavía guardan muchos secretos de los fans. Por fortuna, siempre podemos confiar en que a algunos de sus actores se les escape alguna pista y en este caso hemos recibido un dato bastante jugoso: The Punisher regresaría, con Jon Bernthal interpretando de nuevo al anti héroe.

La revelación se le habría escapado a Rosario Dawson, durante la Chicago Comic & Entertaiment Expo (C2E2) este fin de semana. La actriz en estos momentos está involucrada con varios proyectos de Disney, siendo el más importante la serie de Ahsoka Thano. Pero antes de esto la actriz era mejor reconocida por ser un personaje recurrente de Marvel en Netflix.

“Si me enteré también de que están pensando resucitar a The Punisher. Y es muy emocionante porque es la única serie en la que no participé. Sería estupendo trabajar con Jon Bernthal”, aseguró la actriz en su presentación durante la convención.

Lo primero es reconocer que por el tono en el que Dawnson entregó el comentario, esto bien podría ser uno de esos ‘chismes’ de pasillo y no información de alguien dentro de Disney. De hecho, por el momento no parece que la actriz esté involucrada en algún proyecto de Marvel. Así, es posible que el comentario de la actriz realmente no sea una filtración del MCU (en este punto recibimos una cada semana), sino más un comentario sin mayores bases.

Sin embargo, su hay otro personaje del MCU de Netflix que rescatar, para muchos la otra opción lógica sería el Punisher de Jon Bernthal. Las dos de las series hicieron parte de las adaptaciones mejores valoradas por los fans y al igual que Charlie Cox con Daredevil, para muchos Bernthal es el actor perfecto para interpretar al personaje.

Por ahora, parece que la puerta del multiverso solo se ha abierto para que Daredevil haga su aparición. Pero quién sabe. Las posibilidades del multiverso son bastas.

Ya puedes ver las primeras dos temporadas de The Punisher en Disney.

Imágenes: Disney