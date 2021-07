‘The Boys’ estrena un programa de noticias al mejor estilo de Fox News

Amazon Prime encontró un huevo de oro con ‘The Boys’. La serie ha logrado tener la popularidad y movimiento no solo para merecerle tres temporadas (con planes para otras tres, si la popularidad del show no decae), sino además para que ahora la plataforma le dedique incluso un show de noticias. Este fin de semana en YouTube se estrenó un canal llamado Vought International (que toma el nombre de la corporación responsable por crear los súper héroes en ‘The Boys’) y que tiene su propio programa de noticias llamado ‘Vought News Network: Seven on 7 with Cameron Coleman’.

La idea del show es brindar actualizaciones mensuales de lo que está ocurriendo en el mundo de The Boys, al mismo tiempo que resuelve algunos hilos sueltos que quedaron de la temporada anterior. El primer video, que puedes ver al inicio de esta nota, nos muestra la clara inspiración del formato, siendo una parodia de Fox News, la cadena de noticias de derecha en los Estados Unidos. El formato incluso incluye un comercial al mejor estilo de Mr. Pillow (el CEO de una compañía de almohadas, famoso por promulgar teorías de conspiración referentes a las elecciones de los Estados Unidos).

Entre algunas de las actualizaciones que recibimos del noticiera está el paradero de Blindspot, el súper héroe tipo Daredevil que Homelander dejó sordo en un ataque de ira cuando se le propuso como el nuevo miembro de los siete. Vought, en plena cualidad del verdadero villano de esta historia, lo ‘desapareció en combate’, ocultando nuevamente los crímenes de su estrella favorita. Incluso tenemos el video musical completo de Starlight, ‘Never Truly Vanish’, dedicado a Invisible.

También nos recuerda algunos de los eventos en los que terminó la temporada anterior. Hugh Campbell habría comenzado a trabajar con Victoria Neuman, desconociendo que se trata de otra persona con súper poderes y la responsable directa de los ataques al FBI y los testigos durante el juicio contra Vought. También se menciona la desaparición de Alistar (que, en la hilaridad racista de Fox News pone el título en español), que precisamente fue asesinado por Neuman al final de la temporada.

La temporada tres de ‘The Boys’ todavía no tiene fecha de estreno, pero sabemos que ya comenzó su producción en Amazon. La última tanda de capítulos se estrenó el año anterior y cada espacio entre grabación y post producción toma alrededor de un año. Con esto queremos decir que no deberían esperar el show hasta 2022.

Con respecto a la trama de la temporada 3, cualquier cosa es apuesta. La serie ha tomado muchos desvíos de los cómics, solo adaptando elementos parciales de su historia. Sin embargo, todavía hay algunos personajes e historias que no han llegado a la versión para televisión. Hay algunos detalles que sí conocemos, como que personajes como Solder Boy.

Imágenes: capturas de pantalla