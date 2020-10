‘The Boys’ tendría al menos tres temporadas más

La segunda temporada de ‘The Boys’, la serie de Amazon, hace menos de una semana terminó su segunda temporada y los fans desde ya están pidiendo su regreso. Lo que no sorprende, considerando que el show ha sido un éxito absoluto al traer algo de novedad a un género tan saturado como es el de los súper héroes. Aunque no tenemos detalles de cuándo llegará su próxima temporada, Eric Kripke, showrunner de la serie, afirmó que él tiene planes para que ‘The Boys’ tenga al menos cinco temporadas.

La afirmación se dio durante una sesión de preguntas y respuestas en Twitter este fin de semana. Allí, entre muchas otras preguntas que se realizaron (incluyendo su frase favorita o el momento del que más se arrepentía) Kripke afirmó que tiene ideas para, al menos, producir otras tres temporadas de ‘The Boys’.

Q: @TheBoysTV @therealKripke #AskTheBoys how many more seasons of the boys do you guys have planned?

— Eric Kripke (@therealKripke) October 12, 2020