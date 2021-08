Tenemos las primeras imágenes de Gorr, el asesino de dioses

Fotos del set de Thor: Love and Thunder nos han dado nuestro primer vistazo a cómo lucirá Gorr, el asesino de dioses.

‘Thor: Love and Thunder’ es una de esas películas que no podemos esperar a ver. No solo porque es rara la visión de una cuarta película dedicada a un héroe del universo de Marvel (incluso Downey Jr. Solo tuvo 3), sino porque además propone algunas nuevas dinámicas que no podemos esperar por ver. Thor (Chris Hemsworth) en compañía de los Guardianes de la Galaxia o la primera aparición de Jane Foster (Natalie Portman) como la nueva Thor. Por supuesto, tampoco podemos olvidar mencionar a Gorr, el asesino de dioses, que es el nuevo villano de la cinta y que es interpretado por Christian Bale (la saga del ‘Caballero de la Noche’ de Christopher Nolan).

Aunque ‘Thor: Love and Thunder’ se encuentra todavía bastante alejado de su estreno, las fotos de fans y espías han compartido un vistazo al detrás de cámaras de la película que nos ha dejado con una mejor idea de qué esperar. Unas de las filtraciones del set de grabación más recientes nos han dado un primer vistazo a cómo lucirá Gorr el asesino de dioses.

The first look at Christian Bale as Gorr the God Butcher in Thor: Love and Thunder! Filming has resumed in Malibu (via Daily Mail) pic.twitter.com/2RHo4zG1VJ — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) August 4, 2021

Por supuesto, es poco probable que esta sea la versión final de Gorr. Primero, porque no tenemos el contexto completo de la escena. Pero, más importante, porque muchos de los villanos del MCU, principalmente aquellos que provienen de otros planetas, suelen recibir algo de ayuda del CG para mejorar su apariencia. En los cómics Gorr es un ser completamente gris que utiliza un arma con el nombre de la All-Black la Necrosword. Para aquellos familiarizados con Venom, en los cómics también se trata de un simbionte que se fusiona con el usuario y que incluso tiene la capacidad de herir a seres celestiales como Thor.

Lo más seguro es que Marvel adapte la idea de All-Black de alguna manera en el personaje, incluso si no termina utilizando la idea del simbionte (aunque nos encantaría que esto luego nos llevara a Venom en el MCU, pero estamos soñando mucho). En cualquier caso, las primeras fotos al menos nos muestran la base para el villano. Con algo de suerte en 2022 podremos tener un vistazo más claro y una mejor idea de, hasta qué punto, el MCU modificará la historia de Gorr para que se ajuste a la versión cinematográfica.

Imágenes: Twitter y montaje ENTER.CO