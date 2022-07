Stranger Things 4 originalmente tenía planeada matar a Max

A continuación, daremos spoilers de Stranger Things 4.

Poco esperaban que el final de Stranger Things terminara con Max en coma. Sin embargo, el plan original del show era mucho más oscuro. Los creadores del show tenían planeado el matar a Max al final de la temporada.

La revelación fue entregada en el ‘Stranger Things After Show’, una serie en línea que suele ofrecer un vistazo a la serie a través de entrevistas con los actores y miembros del elenco de Stranger Things. Ross Duffer, uno de los creadores del show, reveló que originalmente en el último episodio de Stranger Things 4 el plan era que Max, al igual que las otras víctimas de Vecna, terminara muriendo.

“Se discutió como una posibilidad”, explicó Ross Duffer sobre la escena del último capítulo en la que Sadie Sink ‘muere’. “Durante un tiempo, eso es lo que iba a suceder. Pero terminamos en esto… Queríamos terminar con un poco más de una pregunta al final de la temporada”.

El hecho de que Stranger Things no haya matado a Max no significa que la temporada inicie con ella recuperándose o que incluso tengamos algún tipo de final feliz.

“Siento que Lucas todavía siente que murió, honestamente. La gente piensa que ella no lo hizo. He visto personas que decían: ‘Um, Max no murió, muchachos, relájense’, pero ella no es la misma. Ella está en coma; ¿Le gustaría ver a su ser querido a su familiar en ese estado? Sus ojos estaban a punto de ser absorbidos por su cabeza, todos sus huesos están rotos. Ella podría estar allí, pero puede que no esté allí. Ella ya no es la misma. Se suponía que iban a ir al cine el viernes, y no creo que lo hagan”.

Los hermanos Duffer han resaltado que precisamente la idea de esta temporada siempre fue dar a los chicos su primera derrota. “Íbamos a presentar a Vecna ​​y ellos iban a perder contra él. Eso prepara a nuestros personajes para lo que será el último enfrentamiento final con Vecna ​​y el Otro Lado en la Temporada 5”.

Por ahora no tenemos una fecha para Stranger Things. Pero desde ya muchas teorías apuntan a que en esta temporada una de las motivaciones será ‘rescatar’ a Max, que hasta donde sabemos está atrapada en la dimensión en la que Vecna mantenía a sus víctimas.

Puedes ver la temporada más reciente de Stranger Things por Netflix.

Imágenes: Netflix