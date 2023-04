Star Wars Visions: Volumen 2: tráiler y fecha de estreno en Disney+

¡Está aquí! ¡Está Aquí! El primer tráiler de la antología animada de Star Wars está aquí con el adelanto de ‘Star Wars Visions’ Volumen 2.

El adelanto, que puedes ver al inicio de este artículo, nos da un pequeño vistazo a las historias que veremos con el regreso de la antología. El mayor cambio es que el volumen 2 no será exclusivamente de cortos tipo anime, sino que se expandirá a todo tipo de animación: vemos algunos cortos con animación tradicional, pero también vemos capítulos con CG, 3D e incluso tenemos una historia tipo stop motion. La variedad también se extiende a los estudios, que en esta ocasión vienen de todas las partes del mundo y que le darán un tono y voz muy diferente al segundo volumen de esta antología. Los zapatos a llenar son bastante grandes, pero el primer corto nos comprueba que la animación siempre será una de las mejores maneras de navegar la galaxia muy, muy lejana de ‘Star Wars’.

¿Cuándo se estrena Star Wars Visions: Volumen 2?

La antología se estrenará el próximo 4 de mayo, que es el día de Star Wars (May the forth be with you) solo en Disney+.

¿Cuántos capítulos tendrá?

Star Wars Visions tendrá nueve capítulos en total. Todos los episodios serán lanzados de manera simultánea en Disney+.

Estos serán los capítulos y estudios de Star Wars Visions: Volumen 2

«Sith», de la casa de animación española El Guiri.

«Screecher’s Reach», del Cartoon Saloon de Irlanda.

«En las Estrellas», del estudio chileno Punkrobot.

«I Am Your Mother», de Aardman en el Reino Unido.

«Journey to the Dark Head», de Studio Mir de Corea del Sur

«The Spy Dancer», de la compañía francesa Studio La Cachette

«Los bandidos de Golak», de 88 Pictures de India

«The Pit», de la compañía japonesa D’art Shtajio y Lucasfilm

«Aau’s Song», de la casa de animación sudafricana Triggerfis.

Imágenes: Captura de pantalla