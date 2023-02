Star Wars Visions 2: fecha de estreno y todo lo que sabemos

Una de las mejores cosas que han salido del universo de Star Wars en los últimos años es Star Wars Visions. La antología de anime dentro del universo de Star Wars es quizás uno de los productos más únicos y populares de la franquicia en los últimos años. Por eso para pocos fue sorpresa cuando Lucasfilm anunció que una segunda temporada estaba en camino.

Esta semana finalmente recibimos una nueva actualización del proyecto con varios datos jugosos, así que ENTER.CO decidimos que era el mejor momento de montar un pequeño resumen con alguno de los datos más relevantes.

¿Cuándo se estrena Star Wars Visions 2?

La serie será estrenada el próximo 4 de mayo, de manera exclusiva en Disney+.

¿Es decir que se estrenará en día de Star Wars?

May the forth be with you (que es nuestra manera ñoña de decir que sí)

¿Se emitirá de manera semanal o con maratones?

Todos los capítulos llegarán al mismo tiempo a la plataforma.

¿Será una antología de anime?

No. En esta ocasión se tratará más de una antología animada, con estudios de diferentes países y con diferentes estudios tomando parte en Star Wars Visions 2.

¿Cuántos capítulos tendrá Star Wars Visions 2?

Star Wars Visions tendrá nueve capítulos en total.

¿Qué estudios participarán y con qué capítulo?

«Sith», de la casa de animación española El Guiri.

«Screecher’s Reach», del Cartoon Saloon de Irlanda.

«En las Estrellas», del estudio chileno Punkrobot.

«I Am Your Mother», de Aardman en el Reino Unido.

«Journey to the Dark Head», de Studio Mir de Corea del Sur

«The Spy Dancer», de la compañía francesa Studio La Cachette

«Los bandidos de Golak», de 88 Pictures de India

«The Pit», de la compañía japonesa D’art Shtajio y Lucasfilm

«Aau’s Song», de la casa de animación sudafricana Triggerfis.

Star Wars: Visions Volume 2 starts streaming May 4 on Disney+ , featuring nine new animated shorts from nine studios from across the globe. https://t.co/41wgwbyqrO pic.twitter.com/WYsP4Eu3eA — Star Wars | #TheBadBatch now streaming on Disney+ (@starwars) February 2, 2023

Imágenes: Lucasfilm