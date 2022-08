¡Sorpresa! Hay un episodio extra de Sandman disponible en Netflix

The Sandman resultó ser una de las mejores series de Netflix en 2022. Y, sin embargo, todavía no tenemos una confirmación de una segunda temporada (con todo un drama por los derechos de la serie que podría poner en riesgo su regreso). Con esto, si somos honestos, es probable que no tengamos más de The Sandman en un tiempo. Para nuestra fortuna Netflix quiso darnos una dosis extra y esta semana (mientras la mayoría dormía) estrenó un capítulo extra de The Sandman.

El episodio 11 de The Sandman está dividido en dos partes: un sueño de mil gatos y Calíope. En caso de que te quieras antojar, puedes ver el adelanto al inicio de este artículo.

La primera parte, Un sueño de mil gatos, está completamente animada y nos da la esperanza de tener un par de capítulos más de este tipo de The Sandman (considerando que consiguen explotar al máximo el espíritu del show). También cuenta con las voces de estrellas de primer nivel, como por ejemplo David Tenant (el décimo doctor en Doctor Who), así como su esposa Georgia Tennant, interpretando a Don and Laura Lynn. Sandra Oh (Greys Anatomy) es La Profeta y James McAvoy (Split, X-Men) es el hombre del cabello dorado e incluso hay oportunidad para un cameo de Neil Gaiman (creador de The Sandman) como el Cuervo y la Ave Calavera.

La segunda parte es en formato Live Action y también cuenta con la participación de otro veterano de Dr. Who con Arthur Darvill (Rory en el show de BBC). El capítulo extra ya había sido filtrado, pero inicialmente se pensó como un episodio especial que llegaría mucho después o incluso como un anticipo de la temporada. Es una conclusión extraña dentro del ritmo de Sandman, considerando que el capítulo 10 tiene una escena post créditos que precisamente anticipa el próximo arco con la ‘venganza’ de Lucifer en camino.

Puedes ver los 11 capítulos de Sandman de manera exclusiva en Netflix.

Imágenes: Netflix