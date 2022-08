¿Habrá segunda temporada de The Sandman? Esto es lo que sabemos

The Sandman se estrenó este fin de semana en Netflix. Aunque la opinión de la crítica está dividida, incluso aquellos menos apasionados por el show saben que una segunda temporada no estaría mal. Mejor, el show de manera clara deja espacio suficiente y una cantidad importante de preguntas por responder.

Lo que nos lleva a preguntar: ¿habrá temporada 2 de The Sandman?

Sandman Temporada 2: su creador ya tiene algunas ideas

En una entrevista para Rolling Stones, Allan Heinberg (creador de la serie) aseguró que en su momento que el obtener una temporada 2 era un tema de “suerte”, pero que tenía al mismo equipo que trabajó en la primera listo para sacar nuevas historias:

“Bueno, tuvimos una sala de escritores durante 20 semanas para hablar sobre la segunda temporada y crear historias y generar esquemas y primeros borradores. Y ahora estoy teniendo conversaciones iniciales con el diseño de producción y VFX y estoy poniendo todo en su lugar”.

¿Pero qué dice Netflix?

Por ahora Netflix no ha confirmado la segunda temporada. Sorprendería que el estudio dijera que no, pero serán los números finales de The Sandman los que determinen el regreso de la serie. No ayuda el que en estos momentos la plataforma no esté pasando por su primer momento y que sean muy contadas las historias que terminan sobreviviendo más allá de la primera temporada. }

¿Por qué no habría una segunda temporada?

La razón principal está en los derechos. Sandman es propiedad de Warner Bros. La productora solamente prestó los derechos a Netflix y accedió a participar en su producción.

Lo que esto significa son dos cosas: Netflix puede perder los derechos del show en cualquier momento, de manera similar como ocurrió con las series de Marvel, lo que significa que puede ser un proyecto que no esté muy interesado en extender.

La segunda es que es posible que Warner vea la popularidad del show como una oportunidad de agregarlo a su propio servicio. Esto significaría que el show tomaría un poco de tiempo extra… o incluso puede terminar siendo diferente a lo que hemos visto hasta el momento.

¿Qué cosas sabemos de la segunda temporada de The Sandman?

Durante la entrevista con Rolling Stones, Heinberg pudo confirmar algunos datos de la próxima temporada.

Para empezar, la segunda temporada contará las historias en orden cronológico, de manera similar a como lo hizo la primera tanda de episodios. Sin embargo, la idea también es seguir explorando el pasado de los personajes y algunas historias que solo fueron ‘mencionadas’ en la primera temporada.

Imágenes: Netflix