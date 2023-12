“sorprendente, pero predecible y un poco de lo mismo “¿Qué está diciendo la crítica del juego de ‘Avatar: Frontiers of Pandora’?

Con toda la conversación esta semana estando concentrada en GTA 6 es fácil olvidar que esta semana también se lanza ‘Avatar: Frontiers of Pandora’. El juego es la promesa para los fans de la franquicia de James Cameron de poder disfrutar del mundo de Pandora. Pero con el presupuesto apretado y un precio base de 60 dólares… tiene que ser un excelente juego para motivar la inversión.

Por desgracia una lectura a las primeras reseñas de ‘Avatar: Frontiers of Pandora’ parece indicar que no se trata de la experiencia que muchos quieren, sino más de otro título de acción con mundo abierto. Una lectura rápida de las primeras reseñas parece indicar que se trata básicamente de ‘Far Cry’ con alíen azules. El principal problema del juego, al menos al leer las primeras reseñas, es que el juego se vuelve repetitivo después de las primeras horas sin entregar muchas razones para pasar horas enteras disfrutando de lo que tiene para ofrecer.

¿Qué es lo que está diciendo la crítica de ‘Avatar: Frontiers of Pandora’?

«Avatar: Frontiers of Pandora es un buen juego que tiene un enorme pie azul en dos generaciones diferentes. Si bien en términos de presentación es sublime, desde la perspectiva del juego, rara vez ofrece algo nuevo y aún se basa en un desorden de limpieza de mapas del que se burla mucho«.

«Avatar: Frontiers of Pandora presenta un impresionante mundo alienígena para explorar con un enfoque de navegación refrescante y ordenado, innumerables bases enemigas para destruir y misiones secundarias del clan Na’vi para completar, y una gran cantidad de flora y fauna exóticas para cosechar y cazar. Sin embargo, su combate es bastante unidimensional, el diseño de su misión es un poco repetitivo y su entorno generalmente carece de sorpresas importantes más allá del esplendor visual, lo que significa que Avatar: Frontiers of Pandora es una aventura de disparos sólida que es más interna. la caja que realmente fuera de este mundo«.

«Aún así, la mayor parte del trabajo de Avatar: Frontiers of Pandora para enfatizar su mundo abierto es muy efectivo. Pandora suele ser magnífica, y me detuve repetidamente solo para mirar a mi alrededor y asimilarlo. Desviarme de un objetivo para recolectar corteza de armadura y cuerda de arco o volar una instalación industrial fueron desvíos divertidos y me sentí como una parte importante de la existencia allí. Lo mejor de todo es que nunca me sentí como un basurero de mundo abierto, tirando basura en el camino hacia el siguiente marcador del mapa. En cambio, Avatar: Fronteras de Pandora me hizo sentir como si estuviera aventurándome en un lugar que vale la pena explorar y estoy ansioso por regresar«.

«Aun así, encontré muchas cosas que me encantaron en Frontiers of Pandora, incluida la bienvenida incorporación del juego cooperativo en línea para dos jugadores, que permite a los jugadores disfrutar del juego con un amigo. Con el tiempo, las numerosas funciones entrelazadas empezaron a tener sentido y superé cualquier frustración para encontrar un juego notablemente grande y gratificante. Ingrese al vasto desierto de Pandora con paciencia y voluntad de emprender una marcha mesurada hacia la comprensión, y sospecho que descubrirá lo que hice: una adición defectuosa pero aún loable a este creciente universo de ciencia ficción«.

