‘Sin Camino a Casa’ no será la última película de Spider-Man

Estamos a semanas del estreno de Spider-Man: Sin Camino a Casa (Spider-Man: No way Home, en su idioma original). La película tiene en estado de emoción a los fans más devotos del MCU por razones obvias, pero quizás una de las que menos se habla es que, en teoría, esta sería la última película en solitario de la versión de Spider-Man de Holland en el MCU.

Sin embargo, pese a que anteriores conversaciones con Jon Watts (director del filme) habían sugerido que el filme fue pensado como ‘el final de una trilogía’, ahora Amy Pascal (productora de la película) ha explicado que Sony tiene planes y está preparado “hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel”.

La idea de más películas de Spider-Man debe ser música para los oídos de muchos fans. La tradición de Marvel es que sus héroes solo tienen una trilogía de filmes y luego de eso pasan a ser más ‘invitados’ en otras historias. Es una tradición que no se ha modificado mucho, con pequeñas excepciones como es ‘Thor: Love and Thunder’ que será la cuarta instancia del Dios del trueno interpretado por Chris Hemsworth.

Y lo mejor es que parece que Sony no planea solo lanzar una cuarta película, sino que esperan al menos poder extender la historia de Parker a una nueva trilogía en el MCU. Todo, por supuesto, con la participación de Tom Holland.

«Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel y esta no es la última película de Spider-Man», expandió Amy Pascal en su entrevista con Fandango. «Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel, simplemente no es parte de … estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres». Esta no es la última de nuestras películas de MCU».

Sin duda ‘Sin Camino a Casa’ tenía todo el perfil para ser la última cinta de Spider-Man en el MCU. El filme, por ejemplo, utiliza a muchos de los villanos más populares del héroe en un mismo lugar con la aparición del Dr. Octopus, Electro, Sandman, Lizard y el Duende Verde.

Imágenes: Marvel Studios