¡El nuevo tráiler de ‘Spider-Man: Sin camino a casa’ trae más villanos clásicos al MCU!

Incluso si has seguido algo desanimado de seguir la pista del MCU, es probable que todavía que estés emocionado por ‘Spider-Man: Sin camino a casa’ (‘Spider-Man: No way Home’, en inglés). La cinta no solo traerá de regreso a uno de los personajes favoritos del universo cinematográfico de Marvel, sino que además abrirá la puerta a los multiversos con la adición de la galería de villanos de Peter Parker de otras dimensiones.

El primer adelanto de Spider-Man ya nos había presentado de regreso al Dr. Octopus de Alfred Molina. Así que era momento de que el segundo tráiler continuará con la tradición y nos presentara a otro de los villanos clásicos del héroe, al mismo tiempo que nos introducía al concepto de los seis siniestros.

En un teaser Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned) ya habían reaccionado al adelanto, así que llega con todo, menos una sorpresa para nosotros. También habíamos recibido la notificación de su aterrizaje cortesía de un poster, que incluso nos mostraba al Duende Verde tradicional a lo lejos, confirmando el regreso de Willem Dafoe para interpretar al villano.

We started getting visitors… from every universe. Watch the official trailer for #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17. Tickets on sale C̶y̶b̶e̶r̶ Spider-Monday, November 29. pic.twitter.com/poLaE677On — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 17, 2021

