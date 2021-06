La nueva serie de ‘Shaman King’ llegará a Netflix en agosto

La nueva versión de ‘Shaman King’ llegará al servicio de streaming el próximo 9 de agosto, junto con un nuevo elenco de voces.

Ames el hecho de que haya adaptado ‘Record of Ragnarok’ u odies que le haya tomado casi seis meses traer la segunda temporada de ‘Beastars’, Netflix es una de las plataformas más confiables hoy para encontrar anime. Su catálogo acaba de encontrar una adición bastante importante, con el anuncio de que la nueva versión de ‘Shaman King’ llegará al servicio de streaming el próximo 9 de agosto.

La noticia se dio durante una nueva actualización del anime. Actualmente la serie terminó el arco las peleas en Tokio y se acerca al siguiente arco ‘Viajando por los Estados Unidos’, en los que se presentarán a nuevos personajes. Esto significa también que se anunció a los actores de voz que le darán vida a estos nuevos shamanes en el camino a la segunda ronda.

Los nuevos actores de voz que se unen son Kenichirou Matsuda como Luchist Lasso (Koukaku Kidoutai Arise), Megumi Hayashibara como Opach (Neon Genesis Evangelion), Mitsuaki Madono como Peyote Díaz (Busou Renkin), Tsuguo Mogami como Zang-Ching Hang (Shingeki no Kyojin), Anri Katsu como Turbine (Toaru Majutsu no Index), Wakana Minami cokmo Matilda Matisse: (Macross Δ), Saki Endou como Kanna Bismarch: (Wakaokami wa Shougakusei!), Kei Shindou como Marion Phauna (Boku no Hero Academia), Takahiro Fujiwara como Big Guy Bill (The King of Fighters: Destiny), Ryoutarou Okiayu como Boris Tepes Dracula (Fate/Zero) y Kousuke Takaguchi como Damayaji (Yu-Gi-Oh! Zexal).

El nuevo anime de Shaman King está programado para tener un total de 52 episodios. La adaptación actual ha reducido mucho el ‘relleno’ entre capítulos, adaptando casi dos capítulos de la serie original por uno de la nueva. Sin embargo, hasta el momento, la nueva adaptación parece fallar en un punto que los fans esperaban y era traducir mejor los tonos más oscuros del manga. La nueva adaptación permanece en el camino de ser un buen shonen, pero con algo de suerte las próximas sagas (en especial la segunda ronda del torneo shaman) aumentarán la dosis de drama y oscuridad.

Imágenes: TV Tokio