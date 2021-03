El remake de ‘Shaman King’ llegará a Netflix y estrena tráiler

Abril no puede llegar antes. Una de las series más esperadas de la próxima temporada de animes es el remake de Shaman King. Esta semana recibimos buenas y malas noticias. Lo positivo es que llegará a Netflix, de manera que tendremos una manera legal de verla. Lo malo es que el servicio de streaming todavía no entiende que, a diferencia de sus shows, preferimos ver los animes de manera simultánea, no tres meses después de su estreno. Una prueba de esto es que la plataforma lista su estreno para 2021, sin la misma fecha de abril 1 que es cuando se estrenará en la TV japonesa.

Por otro lado, recibimos un nuevo adelanto, que presentó nuevas imágenes del remake de ‘Shaman King’ (que puedes ver arriba). El nuevo vistazo a la serie cumple con la promesa de una ‘verdadera’ adaptación. Algo que los fans del manga que cubra los 35 volúmenes de la obra original están esperando desde que fue anunciado por primera vez.

La mayoría del cast original regresa, con el cambio más importante siendo el de Yōko Hikasa como Yoh Asakura, remplazando a Yuuko Satou, que se retiró de la actuación. Otro elemento que alegrará a los fans es que el tema de inicio (uno de los elementos más memorables del anime original) es que seguirá siendo ‘Soul salvation’ y su ‘ending #Boku no Yubisaki’, todavía interpretados por la talentosa Megumi Hayashibara.

‘Shaman King’ pertenece a ese panteón legendario que convirtió a una generación en fans del anime. En el caso de Colombia, inicialmente la mayoría de nosotros tuvo su conexión con ella a través del canal Fox Kids (o Jetix, dependiendo de cuándo hubieran comenzado a verla) y luego regreso a las cadenas nacionales a través de nuestro buen amigo, Canal 13.

En términos de staff, el reebot será producido por Bride (estudio detrás de ‘Fairy Tail’, ‘Munou na Nana’, ‘Saint Seiya: Soul of Gold’, ‘Mitsudomoe’). Además de esto cuenta en su staff con Joji Furuta (‘The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments’, ‘Uta no Prince Sama Maji Love Kingdom’, ‘Double Decker! Doug & Kirill’, ‘ēlDLIVE’) como director. Por otro lado Shoji Yonemura (‘Pokémon’, ‘Wave, Listen to Me!’) está a cargo de los guiones de la serie. Satohiko Sano (‘Heybot!’, ‘Mairimashita! Iruma-kun’) está diseñando los personajes. Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu !!) está componiendo la música, con King Record como productor musical.

Imágenes: Netflix