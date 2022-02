Se confirma la apariencia de Jane Foster como la nueva Thor del MCU

En estos momentos es difícil apartar la mente de Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Pero no podemos olvidar que esta es tan solo la primera película de la maratón que nos espera en 2022. Una de las cintas que vienen es Thor: Love and Thunder, que nos presentará a la persona que hereda a Mjolnir: la Jane Foster de Natalie Portman.

Aunque no hemos recibido el primer adelanto de Thor: love and Thunder (y seguramente tendremos que esperar un poco más para hacerlo) una filtración de la línea de juguetes de Marvel nos ha confirmado cómo lucirá Foster en su modo Thor.

Podemos ver que Marvel combinó la inspiración de los cómics, junto con el traje clásico de Thor. El elemento más importante vendría a ser el casco que cubre su cabeza. En los cómics este diseño inicialmente se utilizó para ocultar la identidad secreta de esta nueva Thor. Algo importante, considerando que se trataba de una Jane Foster con cáncer terminal. Por supuesto, nosotros ya sabemos quién es Jane Foster, así que lo más seguro es que esta historia sea descartada (al menos inicialmente).

Quizás uno de los elementos más interesantes del juguete es que nos da una respuesta a qué ocurrió con el martillo de Thor. Para aquellos con mala memoria, en Thor Ragnarok, Hela destruyó el martillo en diferentes pedazos. En las figuras no solo vemos a Jane tener una versión que tiene fisuras visibles, sino que incluso vemos una pose en la que las partes se están uniendo o separando. En caso de que sea lo último, Jane podría tener un nuevo ataque que involucre una tanda de mini-mjolnirs.

Thor, por otro lado, también cuenta con un nuevo traje. Los colores son mucho más brillantes que con la armadura que utilizó en Endgame, con un toque mucho más moderno. También es la confirmación de que su tiempo por fuera de la tierra le ayudó a recuperar la figura, con la desaparición de ‘fat Thor’.

Imágenes: Bandai