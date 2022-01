Así ser verá Jane Foster como la nueva Thor del MCU

Comienza un nuevo año, comienza la cuenta hacía atrás de las próximas películas que se estrenarán del MCU. Una de aquellas de las que no hay que perder la vista es de ‘Thor: Love and Thunder’. La cuarta película, dirigida por Taika Waititi, es un evento especial del MCU. Una razón importante está en que será esta película en la que Jane Foster (Natalie Portman) finalmente asumirá el manto del Dios del trueno.

🚨 *POSSÍVEIS* novas artes promocionais de #ThorLoveAndThunder destacam o novo uniforme do Thor e o visual da Poderosa Thor (Jane Foster) ⚡ pic.twitter.com/4cJSjm8v08 — Marvel News (@BRMarvelNews) January 3, 2022

Por ahora, los detalles de cómo Jane termina reencontrándose con su ex son bastante escasos. Sin embargo, gracias al arte oficial de la película ahora tenemos un pequeño vistazo de cómo lucirá la armadura de ambos dioses del trueno en Thor: Love and Thunder.

La primera aclaración es que estas no son las versiones definitivas de estos trajes. Usualmente estos conceptos finales pasan por algunos filtros que terminan por cambiar la idea definitiva de lo que veremos en la pantalla grande. En el caso de Thor, por ejemplo, vemos que su nuevo traje vendría con unos tonos azules mucho más claros.

El traje de Jane, por otro lado, es un poco más tradicional. De hecho, a los que nos recuerda bastante es al traje original que usó Thor en su primera película. Los tonos están más centrados en los plateados y rojos y, quizás el detalle que más enamora, es que la vemos con el casco del Dios del Trueno que el bello rostro de Chris Hemsworth se negó a usar durante tantos años.

Quizás el elemento más importante del conjunto de Jane Foster sea Mjölnir. A primera vista, podemos notar que la punta del martillo es ligeramente diferente, lo que nos indica que no se trata de la misma arma (que, para recordar, fue destruida por Hela), sino de alguna versión nuevamente forjada.

Por ahora la película está proyectada para llegar a las salas a en julio de este año. Así no sorprendería si después del estreno de Dr. Strange in the Multiverse of Madness vemos el primer adelanto… o quizás incluso antes.

Imágenes: Marvel News