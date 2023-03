¡Sal de tu elemento! EL primer tráiler de Elemental ya está aquí

Píxar no ha tenido una muy buena racha de películas en los últimos años. Pero usualmente cuando el estudio le apuesta a nuevos mundos e historias no suele fallar. Por ejemplo, ¿es cierto eso de que los elementos contrarios no se atraen? Pues el primer tráiler de ‘Elemental’ no solo corrige el dicho, sino que, además lo convierte en una historia de amor improbable entre agua y fuego.

La sinopsis oficial de Elemental lee lo siguiente:

“El tráiler muestra cada elemento (aire, tierra, agua y fuego) y lo que los distingue según Ember, una mujer ingeniosa y con una temperatura ‘ardiente’ que siempre se ha quedado cerca de su casa en Firetown. En «Elemental», que se estrena en los cines el 16 de junio, finalmente se aventura fuera de su zona de confort para explorar este mundo espectacular nacido de la imaginación de los cineastas de Pixar y creado específicamente para la experiencia de la pantalla grande. Element City está inspirado en las grandes ciudades de todo el mundo y abarca las contribuciones teóricas de cada comunidad elemental, desde edificios gigantes con forma de pino y rascacielos en cascada hasta una arena con forma de tornado llamada Cyclone Stadium”.

Te puede interesar: Pixar abre cursos gratuitos para que aprendas de animación

El adelanto parece expandir la sinopsis al explicar que en Element City hay una regla de que los elementos no se mezclan. Algo lógico pues la reacción natural parece indicar que cualquier combinación suele terminar en un accidente para alguna de las partes. Sin embargo, cuando Ember (Leah Lewis) conoce a Wade (Mamoudou Athie), un joven agua que por error llega a su casa, descubre que hay mucho más allá del mundo que su familia le ha mostrado. El adelanto también confirma que esta será una historia romántica al mejor estilo de Romeo y Julieta, lo que sin duda es un movimiento nuevo en el estudio que durante mucho tiempo se ha enfocado en contar otro tipo de historias más ‘familiares’.

La animación de Elemental también marca una diferencia importante con una combinación entre 3D y 2D, que da un efecto único en la mezcla de texturas entre elementos y los trajes que utilizan. Es una técnica que consigue algunas escenas espectaculares en el adelanto y que, estamos seguros, nos depara sorpresas importantes cuando la cinta llegue al teatro.

Con algo de suerte Elemental romperá la mala racha que ha tenido Pixar con sus últimas producciones. Aunque el estudio es conocido por ser la casa de algunas de las películas más queridas por los fans de la animación (Toy Story, Up, Intensamente, Zootopia) en años recientes algunas de sus producciones han fallado en entregar historias que tengan la misma potencia (Lightyear siendo un ejemplo claro).

‘Elemental’ se estrenará el próximo 16 de junio solo en teatros.