Elementos, el romance animado de Disney: tráiler y fecha de estreno

Aunque los remakes de Disney no han sido lo más estelar en sus últimos años, un lugar en el que el estudio poco parece fallar es en las películas de Pixar. Y Elementos (Elemental en inglés), la más reciente, es una de esas propuestas que promete entregar algo diferente, con un romance animado que tiene como centro a dos elementos: agua y fuego.

En ENTER.CO te contamos todo lo que tienes que saber sobre Elemental, la próxima película animad animada de Pixar.

¿De qué trata Elementos?

La historia tiene lugar en un mundo en el que los ‘seres elementales’ del mundo viven en una ciudad llamada Element City. En ella vive Ember, una chica ruda, rápida de y feroz mujer fuego que inicia una amistad con Wade, un chico relajado, divertido y calmado.

De acuerdo con la descripción de la historia, su amistad los obligará a retar lo que creen del mundo en el que viven.

¿Quién les dará las voces a los protagonistas?

En inglés la voz de Wade está a cargo de Mamoudou Athie (Jurassic World: Dominion, Cajas oscuras).

Por otro lado, la voz de Ember está a cargo de Leah Lewis (The Half of It, The Good Doctor).

¿Ya tenemos un tráiler?

Sí. Al inicio de la nota encuentras la versión en inglés subtitulada y acá la versión doblada.



¿Cuándo se estrenará?

En junio de 16 2023.

¿Va a llegar a Disney+?

No sabemos. Las películas más recientes del estudio han llegado a Disney+ directamente, pero por ejemplo Lightyear fue estrenada primero en las salas de cine.

¿Suena como algo que hemos visto?

La comparación que podemos hacer es con Zootopia. Al parecer Elementos se encargará también de hablar de ciertos temas sociales a través de la metáfora de estos elementos. Por supuesto, necesitamos un segundo tráiler para confirmar nuestras sospechas.

Imágenes: captura de pantalla