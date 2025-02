¿Regresa o no Chris Evans al mundo marvel?

Desde su emotiva despedida en “Avengers: Endgame” (2019), los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) han especulado sobre la posible vuelta de Chris Evans como Steve Rogers, mejor conocido como Capitán América. Recientemente, los rumores sobre su regreso han cobrado fuerza, pero ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones?En diciembre de 2024, varios medios, incluyendo The Wrap, informaron que Evans estaba listo para regresar al UCM en la próxima película “Avengers: Doomsday”, programada para estrenarse el 1 de mayo de 2026. Sin embargo, en una entrevista con Esquire en enero de 2025, Evans desmintió estos informes, declarando: “Eso no es cierto. Esto siempre sucede. Quiero decir, sucede cada dos años, desde Endgame. Simplemente he dejado de responder a ello”. Añadió enfáticamente: “Sí, no, felizmente retirado”.

El contexto de las negaciones

Es importante señalar que, en el pasado, actores asociados con Marvel han negado su participación en proyectos futuros, sólo para sorprender al público más tarde. Un ejemplo notable es Andrew Garfield, quien negó repetidamente su aparición en “Spider-Man: No Way Home” antes de su eventual participación. Esta tendencia ha llevado a los fanáticos a cuestionar la veracidad de las negaciones iniciales.

El Regreso de Robert Downey Jr.

Mientras tanto, se ha confirmado que Robert Downey Jr., quien interpretó a Tony Stark/Iron Man, regresará al UCM, pero en un giro sorprendente: asumirá el papel del villano Victor von Doom, también conocido como Doctor Doom, en las próximas películas “Avengers: Doomsday” (2026) y “Avengers: Secret Wars” (2027). Aunque los rumores sobre el regreso de Chris Evans al UCM persisten, el actor ha negado rotundamente estas afirmaciones, afirmando que está “felizmente retirado” de su papel como Capitán América. Sin embargo, dado el historial de desmentidos en el mundo de Marvel, los fanáticos continúan esperando con esperanza una posible sorpresa en futuras entregas.imagen: Marvel