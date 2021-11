¡Recompensa! El Libro de Boba Fett ya tiene su primer tráiler

¿Sin planes para Diciembre? El Libro de Boba Fett se estrenará en la última semana del año, para que inicies 2022 con algo de Star Wars en tu vida.

Sabemos que es lunes y es posible que no esperes un tráiler. Pero el caza recompensas más famoso de Star Wars no tiene tiempo para esperar. El Libro de Boba Fett (The Book of Boba Fett en inglés)ya tiene su primer tráiler y puedes verlo arriba.

La nueva serie spinoff del universo de Star Wars tiene como protagonista a Boba Fett (Temuera Morrison) que regresa al rol después de su aparición en The Mandalorian. La historia tendrá como centro a él caza recompensas intentando tomar control del asiento vacío que dejo la muerte de Jabba el hut (El retorno del Jedi), lo que significa enfrentamientos contra antiguos comandantes del capo, además de otras personas interesadas en mantener el control del bajo mundo.

Junto a él aparecerá Fennec Shand (Ming-Na Wen) que también hizo su debut en la segunda temporada de The Mandalorian. El personaje, que ahora sirve como mano derecha de Fett. No hay confirmación de si otros actores de las series o incluso de las películas harán algún tipo de aparición en la serie.

El Libro de Boba Fett se estrenará a través de Disney+ el próximo 29 de diciembre. Esto significa que durante una semana tendremos un estreno simultaneo de una serie Marvel (Hawkeye) y de Star Wars al mismo tiempo.

Noticia en desarrollo

Imágenes: capturas de pantalla