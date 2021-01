¿Quién es Tayler Hayward? (y qué hace en WandaVision)

El capítulo 4 de WandaVision se toma un momento de las comedias, para mandarnos al mundo real. Es un cambio de tono que agradecemos, no solo porque nos entrega una cantidad importante de información sobre lo que está ocurriendo, sino porque presenta algunos personajes (nuevos y viejos) al MCU. Uno de los rostros que trae, sin embargo, puede ser otra pieza más del rompecabezas. Una que quizás solo los fans más fieles del MCU puedan encontrar.

A continuación daremos spoilers del capítulo 4 de WandaVision, así como otras series de Marvel. Están avisados.

El capítulo casi de inmediato nos presenta a Tayler Wayward. Él fue la persona asignada para dirigir S.W.O.R.D, la organización hermana de S.H.I.E.L.D fundada por Maria Rambeu. Si no lo conocías desde antes, no te has perdido de alguna película. El personaje es nuevo dentro del MCU y tampoco es una adaptación de algún héroe o villano (hasta donde sabemos) de los cómics.

¿Entonces por qué decimos que es alguien importante para la historia? Es momento de las teorías y la primera pista nos la da su apellido.

Agents of S.H.I.E.L.D presentó a un personaje con el nombre de Brian Hayward. Su tiempo en el show no fue muy largo, por lo que incluso aquellos que han visto el show quizás no se acuerden de él. En la historia se trataba de un veterano de Afganistán que estaba involucrado con un proyecto llamado Centipedo, que de manera sencilla buscaba crear ciborgs de manera masiva (para las cosas típicas como conquista del mundo). Hayward (el de S.H.I.E.L.D) terminó muerto y hasta donde sabemos el proyecto fue desmantelado. Pero aquí viene la parte importante: además de su apellido está el hecho de que este proyecto era solo un brazo más de Hydra.

La serie ha dejado claro que algo de lo que está ocurriendo tiene que ver con Hydra. Los comerciales (que parecen ser ignorados por las mentes más brillantes del mundo al parecer) han entregado claves directas sobre la implicación de la organización en los eventos de WandaVision. Aunque el apellido parece ser una unión sin muchas bases, el hecho de que Hydra sea un elemento en común en ambas historias comienza a despertar nuestras sospechas.

También está el hecho de que el proyecto en el que estaba involucrado Brian fuera relacionado con cibernética. Al inicio del capítulo Tayler Hayward insinúa que una parte de S.W.O.R.D ha comenzado a explorar el uso de inteligencia artificial como mecanismo de defensa. Luego está el rol que Vision tiene en esta historia y la escena pos créditos que nos insinua que quizás han encontrado una manera de revivir/duplicar en sintezoide (que es el término correcto para definir lo que sea que es Vision).

En cualquier caso, sugerimos no quitar sus ojos de Tayler Hayward. En WandaVision todos parecen esconder alguna pista.

Imágenes: Capturas de pantalla