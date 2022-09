¿Qué ver en septiembre? Estos son nuestros 4 estrenos por streaming recomendados

Septiembre es el mes del amor y la amistad. Lo que significa que necesitas ahorrar para esa cita especial o que es el mejor mes para el plan de arrunche y maratón. Pero con tanto servicio de streaming puede ser muy complicado saber a qué estrenos prestar atención. No hay problema. En ENTER.CO entendemos el dilema del amante de las maratones moderno. Por eso hemos preparado una lista con los estrenos que debes tener en cuenta este mes, de manera que no te pierdas ni uno solo.

También elegimos uno por plataforma, de manera que puedas ver al menos uno de nuestra lista, incluso si no tienes el catálogo completo de plataformas de streaming.

Cobra Kai – Temporada 5

Septiembre 9, solo en Netflix

La buena noticia es que, si nada más en la lista te convence, tienes cuatro temporadas de Cobra Kai para ponerte al día. No Exageramos al decir que este spin off de The Karate Kid es una serie de televisión adictiva. Nostalgia, pero no en el punto en el que es su único atractivo. Si eres un fan de las series de karate, pero no te molesta tener una pequeña dosis de drama adolescente, entonces este es tu show. Para los fans de siempre también es la oportunidad de ver si finalmente después de cinco temporadas veremos a Daniel LaRusso y Johnny Lawrence el unir fuerzas (ya saben… por más de dos capítulos).

Rick and Morty – Temporada 6

Septiembre 4, disponible en HBO Max

HBO Max puede sacarnos el mal genio de tanto en tanto… pero sigue trayendo cosas que nos obligan a quedarnos un poco más. En este caso es una nueva tanda de capítulos del dúo de ciencia ficción más caótico de los últimos años. Un Morty con abdominales, Summer haciendo un homenaje a Duro de matar, el regreso de algunos viejos enemigos…

Andor

Septiembre 21, solo en Disney+

Sabemos que las series de Star Wars no han sido precisamente las más consistentes en lo que a calidad se refiere. Sin embargo, para aquellos que quieren seguir viendo qué sorpresas esperan en esta galaxia muy, muy lejana. Si Andor consigue ser la mitad de buena que Rogue One (de donde viene su protagonista), entonces hay un potencial enorme. Por desgracia la historia de los shows de Star Wars en Disney+ nos indican que el estudio tiene más éxito al contar historias de personajes originales que concentrarse en aquellos que vienen de sus películas. ¿Quién sabe? Puede ser que Andor sea el nuevo ‘Mandalorian’.

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Septiembre 2, solo por Prime Video

Es imposible que a estas alturas hayas ignorado uno de los estrenos más esperados del año. Durante meses se ha hablado de la adaptación de un show inspirado en ‘El Señor de los Anillos’ para Amazon Prime. Ahora es finalmente el momento de disfrutar de la serie y, hasta el momento, podemos decir que nada de lo que hemos visto decepciona. Visualmente puede ser uno de los shows más ambiciosos que tiene el estudio. Esta nueva aventura en la tierra media nos llevará a conocer algunos rostros conocidos, como una joven Galadriel… y nos resistimos (así como en su momento lo haría Sam) a darles más detalles.

Imágenes: Archivo ENTER.CO