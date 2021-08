¿Qué aparecía en el tráiler filtrado de ‘No way Home’?

Vaya sorpresa de domingo. El tráiler de ‘Spider-Man: No way Home’, se ha filtrado. No se trata de un video como tal, sino de una grabación, de una grabación (según el que hemos encontrado), que incluso parece pertenecer a la primera fase de montaje, asumimos por lo crudo del CG en ciertos momentos.

Por temas obvios no les podemos compartir el enlace (también porque la mayoría de enlaces están desapareciendo con la velocidad del chasquido de Thanos). Pero esto es lo que podemos resumir viendo algunas de las escenas:

Después de que Mysterio revelara la identidad de Peter Parker, este se pone en el centro de la imagen pública. Aunque esto no significa que termine del lado contrario de la ley, significa que ahora no tiene un momento de tranquilidad entre sus detractores y fans. Para solucionar este problema acude a la ayuda de Dr. Strange quien le ayuda con un hechizo que les permitirá a las personas olvidar quién es. El problema es que esto también abre la puerta a los multiversos, con lo que Peter debe viajar a diferentes realidades, que es donde se termina encontrando con los villanos de las otras versiones de Spider-Man.

El tráiler confirma la aparición de Alfred Molina como el Doctor Octopus. No vemos al Elecktro de Jamie Fox y tampoco vemos a Andrew Garfield y Tobey Maguire.

De acuerdo con las fuentes, la ‘filtración’ del primer tráiler de ‘No Way Home’ significaría que la próxima semana estaríamos viendo el adelanto. No hay confirmación de parte de Sony, así que sugerimos que no se queden esperando hasta media noche para que se estrene.

El hombre que filtró el trailer de #SpiderManNoWayHome. Realmente tiene que estar así: pic.twitter.com/G187DVjUmj — Capitán Walker. (@CapitanWalkeer) August 22, 2021

