El MCU tendrá más precuelas después de ‘Black Widow’

‘Black Widow’ es una película fascinante y que no podemos esperar por ver. No solo porque se trata de la primera cinta de la fase 4 del MCU, sino además porque es la primera ‘precuela’ dedicada a un personaje, estrictamente hablando de la franquicia. Hemos tenido películas que tienen lugar en el pasado (‘Capitán América’ o ‘Capitana Marvel’), pero usualmente los personajes secundarios no tienen mucha posibilidad de expandir sus historias al menos dentro de la pantalla grande.

El hecho de que se haya con Black Widow parece abrir la puerta a que se haga con otros personajes de acuerdo a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. Los comentarios llegan después de una conversación que él tuvo con Slash Film durante una rueda de prensa. La conversación habló de la importancia que tiene la película centrada en Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) y de cómo es un caso particular, precisamente por el tipo de personaje que es ella. Pero, al mismo tiempo, no descartó que pueda ocurrir con otros personajes dentro del MCU.

«Ciertamente, esta película y esta historia es un caso particular para Natasha», dijo Feige en la rueda de prensa. «Pero la noción de explorar el pasado, presente y futuro de la MCU está ciertamente en las cartas de todos nuestros personajes. Esta historia particular de este elenco en particular es muy personal, muy específica de Natasha».

¿Qué personajes podrían tener su próxima precuela dentro del MCU? Sin duda hemos visto ya algunos ejemplos de cómo pueden llegar estas historias, como ocurrió con ‘WandaVision’ que nos dio un vistazo más amplio al pasado de Wanda. Casos similares podrían ocurrir con Bucky, mostrando más detalles de su tiempo como el Soldado del Invierno. Aunque temas económicos lo hacen imposible, Hulk es otro personaje que con desesperación necesita una precuela y no sobra el que tengamos un vistazo adicional a la vida de otros personajes como es, por ejemplo, Hawkeye. La Dora Milage y sus miembros también tienen suficiente espacio para dedicar varias historias de tipo precuela… las posibilidades son infinitas.

‘Black Widow’ se estrenará el próximo 7 de julio, en teatros y en Disney+.