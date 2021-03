‘Black Widow’  estrenará al mismo tiempo en Disney+  en julio

Con la pandemia en curso, Disney se encontraba en una posición complicada. Por fortuna, el crecimiento de Disney+ facilitó la alternativa de lanzar ‘Black Widow’, que se encontraba programada para su estreno el año pasado. En 2021 finalmente tendremos la oportunidad de ver la primera película de la fase 4 del MCU con el anuncio de que la plataforma lanzará la película el próximo 9 de julio. Con esto, Marvel Studios ha vuelto mover su fecha de estreno dos meses, para acomodarla para su lanzamiento simultáneo en su servicio de streaming.

La decisión de esperar dos meses para lanzarla en Disney+ soluciona el problema de asistencia a los teatros. Las cintas de Marvel son famosas por tener asistencia masiva en sus estrenos (nadie quiere un spoiler antes de tiempo). La opción de ver la película más tarde en Disney+ no es una alternativa, pues supone que tendremos que evitar dos meses de referencias, memes y clips en redes sociales. Una hazaña imposible. Atrasar la película significa que tendremos que esperar un poco más para verla, pero al menos significará que lo podremos hacer en mejores términos.

El valor de alquilar esta película en los Estados Unidos es de 30 dólares, por lo que podemos asumir que el precio en Colombia también se mantendrá (cerca a los 60.000 pesos).

No es la única película de Disney a la que se le dará un estreno en Disney+. ‘Cruella’, la nueva película enfocada en la villana de ‘101 Dálmatas’ también mueve su fecha de estreno y ahora saldrá el próximo 28 de mayo por acceso Premiere. De manera curiosa también se movió la fecha de estreno de Luca, la próxima película de Pixar, para el 18 de junio. En este caso la cinta, al igual que ‘Soul’, se podrá ver sin costo adicional.

Disney también movió la fecha de estreno de ‘Shang Chi and the Legend of the Ten Rings’ para el 3 septiembre. Después de esto se estrenará ‘Free Guy’, la nueva película de Ryan Reynolds, el próximo 13 de agosto. Le seguirá ‘The Kings Man’ (diciembre 22), ‘Deep Water’ (enero 14 de 2022) y ‘Death on the Nile’ (febrero 11 de 2022).

En Black Widow, Natasha Romanoff se enfrenta a las partes más oscuras de su pasado cuando surge una peligrosa conspiración. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia como espía y las relaciones rotas que dejaron a su paso mucho antes de convertirse en Vengadora. Dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige, la película está protagonizada por Scarlett Johansson retomando su papel de Natasha Romanoff. Florence Pugh interpreta a Yelena Belova, David Harbour como Alexei Shostakov, también conocido como Red Guardian, y Rachel Weisz como Melina Vostokoff.

Imágenes: Marvel Studios