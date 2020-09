‘Black Widow’ ha sido aplazada hasta 2021

Con el nuevo aplazamiento para el estreno de 'Black Widow', 2020 es oficialmente el primer año en más de una década sin tener una sola película del MCU.

2020 será recordado como el año sin cine. O mejor dicho, el año en el que las películas más populares y esperadas no salieron a cartelera. El turno ahora es para ‘Black Widow’. La primera cinta de la fase cuatro del MCU (Universo cinematográfico de Marvel) ha sido aplazada para 2021. Esto significa que este año, de manera definitiva, no recibiremos ninguna película de Marvel. La cinta protagonizada por Scarlett Johanson ahora tiene como fecha de estreno mayo 7 de 2020.

Lo que esto significa, es que nuevamente el calendario de todas las cintas de Marvel se han movido. ‘Black Widow’ ahora ocupa la fecha de ‘The Eternals’ y así, con todas las demás películas confirmadas para la próxima fase del MCU. Así, este es el nuevo cronograma de estrenos para la fase 4.

Noviembre 5, 2021: Eternals

Julio 9, 2021: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Febrero 18, 2022: Thor: Love and Thunder

Marzo 25, 2022: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Mayo 2022: Black Panther 2

Por supuesto, podemos esperar cambios adicionales en el cronograma de lanzamientos de Marvel en los próximos meses. Por ejemplo, la última película programada era ‘Pantera Negra 2’. Pero la muerte de la estrella del filme, Chadwick Boseman, ha puesto al estudio en la situación de cómo abordar el tema, ya sea remplazando al actor con Letitia Wright (que interpreta a Shuri, su hermana) o incluso cancelar el filme por completo. También hay otras películas que no han sido confirmadas como son ‘Guardianes de la Galaxia 3’, ‘Capitana Marvel 2’, ‘Dr. Strange: Multiverse of Madness’, ‘Blade’…

Todo el año hemos visto como los estudios han aplazado una y otra vez sus películas. En muchos países las salas de cine siguen cerradas y en otros la asistencia es mucho menor a la esperada. Un panorama que no parece que vaya a cambiar, al menos que la aplicación de una vacuna contra el COVID.1-19 Exista. El desempeño de ‘Mulan’ y ‘Tenet’ le ha demostrado a los estudio que lanzar películas en estos momentos es condenarlas a un desempeño mucho menor al esperado. Así, los estudios y productoras ven menos perdidas en retener un poco más los filmes que en lanzarlos con la seguridad de ver pérdidas.

Imágenes: Disney