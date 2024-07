¿Por qué Ashley no escapó en el capítulo más reciente de ‘The Boys’?

A continuación, daremos spoilers del penúltimo capítulo de la temporada 4 de ‘The Boys’.

El capítulo más reciente de ‘The Boys’ fue una montaña rusa, con la serie poniendo pedal a su historia: A-Train finalmente se presenta como el informante, Homelander despide a Sage, MM está a punto de renunciar al equipo, se descubre que el intento de asesinato será llevado a cabo por un cambia formas que en estos momentos se está haciendo pasar por Annie…

Pero uno de los momentos más tensos de la serie es cuando ‘A-Train’, después de enfrentarse a Black Noir y The Deep revelando que él era el traidor, acude a Ashley y le ofrece escapar de Vought. El momento es interesante porque tenemos a dos villanos que a lo largo de esta temporada se han visto enfrentados a sus decisiones de seguir el juego a Homelander: A-Train perdió a su familia y Ashley ahora es tratada como poco menos que un humano.

Sin embargo, Ashley decide quedarse en Vought a pesar de que horas atrás había sido ella la que propuso escapar. Es un momento interesante, porque vemos al personaje dar un paso atrás en su momento más bajo, pero mostrar una de las pocas señales de humanidad que le hemos visto en temporadas recientes: le recuerda a A-Train remover el chip que revela su ubicación.

¿Por qué Ashley decidió quedarse en Vought y no escapar con A-Train?

En una entrevista con Catriona McKenzie, directora de la serie, explicó que la razón por la que Ashley decide quedarse en Vought: se siente en un lugar tan profundo que no ve sentido en huir:

“Me encanta ese momento con A-Train y Ashley porque creo que, exactamente como Butcher, hay personas que han hecho su cama y la han hecho tan profunda y tan vasta que tienen que acostarse en ella. Y ella es una actriz hermosa porque puedes ver el momento en el que se aferra a esa pequeña ventana de posibilidad; la idea de dejar atrás este absoluto caos”, aseguró McKenzie sobre el momento.

“Pero no puede porque está muy comprometida. A-Train dice: ‘¡Despierta, sal, corre!’ Pero simplemente no puede hacerlo porque ese es el agujero que ella misma cavó. ¿Y es avaricia? ¿Es ambición? No lo sé, pero ella simplemente no puede hacerlo. No puede alejarse del vertedero de desechos tóxicos de su vida. Y eso es muy humano. Es algo muy humano. Ahora soy mayor, pero he tenido esas opciones. Miro hacia atrás y pienso: ‘¿Por qué no corriste hacia las colinas?'”

Dicho esto, todavía no podemos descartar que exista una última oportunidad para que Ashley se redima antes de que la serie se termine. El momento con A-Train termina con ella mirando una foto de su juventud en la que tiene una camisa del Che-Guevara.

El próximo capítulo de ‘The Boys’ promete una conclusión que nos dejará rogando por el regreso de la serie con: un traidor entre ‘los Chicos’, Annie atrapada, Butcher en estado crítico y el intento de asesinato a un presidente… y con lo impredecible que ha sido la serie, no debería sorprendernos que el próximo episodio le digamos adiós de manera permanente a más de un personaje.

