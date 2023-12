¿Perdió la música? ‘Peaches’ de Mario Bros no está en la lista de mejores canciones de los Óscar

Ahora tienen una razón más para no creer en los premios Óscar. Se confirmó que la canción ‘Peaches’ de la película de Super Mario Bros no estará dentro de la lista de ‘Mejores Canciones Originales’ de los premios Óscar 2024.

Para muchos puede ser un shock, considerando que la canción interpretada por Jack Black como Bowser fue uno de los fenómenos virales más importantes de 2023, llegando al top 100 de Billboard y manteniéndose dentro de la lista de canciones durante cinco semanas. De hecho, es posible que ‘Peaches’ sea el meme más conocido de la cinta, incluso por personas que jamás vieron la película animada.

La fe para los memes no se pierde. Dentro de la lista de canciones nominadas está ‘I’m Just Ken’ de la cinta de Barbie, junto con ‘Dance The Night’ y ‘What Was I Made For’ de la misma película. Los filmes animados también se quedaron con la participación de ‘Am I Dreaming’ de ‘Spider-Man: Across The Spiderverse’ (que se pronostica como el obvio ganador de la categoría de mejor filme animado).

Esta es la lista completa de canciones nominadas como mejor tema original para la ceremonia de los premios Óscar 2024:

– ‘It Never Went Away’ de ‘American Symphony’.

– ‘Dear Alien (Who Art In Heaven)’ de ‘Asteroid City’.

– ‘Dance The Night’ de ‘Barbie’.

– ‘I’m Just Ken’ de ‘Barbie’.

– ‘What Was I Made For?’ de ‘Barbie’.

– ‘Keep It Movin’ de ‘The Color Purple’.

– ‘Superpower (I)’ de ‘The Color Purple’.

– ‘The Fire Inside’ de ‘Flamin’ Hot.

– ‘High Life’ de ‘Flora and Son’.

– ‘Meet In The Middle’ de ‘Flora and Son’.

– ‘Can’t Catch Me Now’ de ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes’

– ‘Wahzhazhe (A Song For My People)’ de ‘Killers of the Flower Moon’.

– ‘Quiet Eyes’ de ‘Past Lives’.

– ‘Road To Freedom’ de ‘Rustin’.

– ‘Am I Dreaming’ de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’.

Está de más decir que esta lista no es el de las canciones que competirán por el premio durante la ceremonia de los premios Óscar y de las que seguramente veremos presentaciones especiales durante la entrega (como es tradición). Cuando se anuncien los nominados finalmente tendremos una lista definitiva de canciones y sabremos si el Spider-Verso o Ken consiguieron sobrevivir a la próxima purga.

El ganador de mejor canción original en la edición de los Premios Óscar 2023 fue la canción ‘Naatu Naatu’ de la película R.R.R.

Imágenes: Universal Pictures