La película de Injustice ya tiene traíler

¿Qué pasa si el joker lleva a Superman a un extremo del que no puede regresar? Ya tenemos un tráiler para le película de Injustice.

Las películas de DC animadas han probado ser un terreno más exitoso (al menos en términos de recepción) que las de carne y hueso. Uno de los proyectos más interesantes para este año es el de un filme que adaptará la historia los videojuegos de ‘Injustice’. Hoy recibimos el primer tráiler oficial (cortesía de IGN) de la película, que puede ver al inicio de la película.

El nuevo clip no entrega muchos detalles nuevos sobre la producción. Antes de esto ya habíamos recibido un vistazo, en el que detallaban algunos de los procesos de creación del filme. Lo que sí podemos confirmar es que, al parecer, la versión animada no se alejará muchos de los eventos en la historia original. Vemos el incidente original que causa el cambió en Superman: la muerte de Lois Lane y la destrucción de Metrópolis.

Los fans de los juegos pueden estar un poco confusos. El primer título no se encarga realmente de explorar los eventos que causaron este cambio. El primer título se enfoca en los héroes del mundo principal viajando y encontrando esta distopía en la que Batman es un prófugo de la justicia, mientras que Superman rige con mano de hierro y la complicidad de algunos villanos. Lo que hará el filme animado es adaptar los cómics que sirvieron como contenido entre el lanzamiento de ambos juegos.

Por ahora no hay una fecha de lanzamiento para la película, aunque aquellos con HBO Max podrán disfrutar del filme, pues la plataforma está coordinando un lanzamiento digital. No hay confirmación de si se tratará de un lanzamiento regional, así que por ahora hay que estar atentos en Latinoamérica.

La sinopsis oficial de ‘Injustice’ lee lo siguiente: Inspirada en Injustice: Gods Among Us, el popular videojuego de NetherRealm Studios y la novela gráfica de DC más vendida basada en el videojuego, ‘Injustice: Gods Among Us: Year One’ de Tom Taylor, la película animada Injustice encuentra un mundo alternativo de cabeza. El Joker ha engañado a Superman para que mate a Lois Lane, enviando al Hombre de Acero a un camino homicida. Desquiciado, Superman decide tomar el control de la Tierra por el bien de la humanidad. Decidido a detenerlo, Batman crea un equipo de héroes que luchan por la libertad de ideas afines. Pero cuando los superhéroes van a la guerra, ¿podrá sobrevivir el mundo?”.

Imágenes: capturas de pantalla