‘Pantera Negra 2’ no resucitará a Chadwick Boseman con CG

Hay bastantes dudas sobre cómo funcionará ‘Pantera Negra 2’. La muerte repentina de Chadwick Boseman cambió por completos los planes que Marvel Studios tenía para su personaje en el MCU. Y el estudio ha sido bastante claro: no va a dar su rol a ningún otro actor. Lo que despierta la pregunta de cómo continuar su historia y mantener al héroe dentro del universo que han creado en la pantalla grande. Más importante ¿Cómo explicar la ausencia del rey T’challa?

Algunos habían sugerido que quizás el personaje pueda tener una despedida a través del uso de material no utilizado o incluso uso de gráficos por computadora (técnicas que fueron usadas para grabar ‘Star Wars: El Ascenso de Skywalker’ después de la muerte de Carrie Fisher). Sin embargo Nate Moore, productor de Marvel Studios, aseguró en una entrevista para Vanity Fair que esto no ocurrirá en ‘Pantera Negra 2’.

«No. Puedo decir. Eso no va a suceder”, dijo Moore. “Sería honesto si estuviera dentro de los planes. La muerte de Chad es cosa algo que afecta de manera permanente el MCU, y amaba al chico tanto como al personaje. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos y reflexivos acerca de cuándo aparece, porque significó tanto para mucha gente como para nosotros. Pero sí, no lo usaríamos como un ‘Ven la semana que viene; ¡tal vez veas a T’challa!’ Nosotros no lo veríamos, y él no sería el real».

Te puede interesar: Disney no sabe qué hacer con ‘Pantera Negra’

No es la primera vez que el estudio niega esta posibilidad. El año anterior, cuando se confirmó que los planes de la segunda película seguirían, una de las primeras cosas que el estudio dejó claro es que no iba a utilizar CG para traer de regreso al actor. «No. Solo hay un Chadwick y no está con nosotros. Nuestro rey, lamentablemente, ha muerto en la vida real, no solo en la ficción, y nos estamos tomando un poco de tiempo para ver cómo volvemos a la historia y qué hacemos para honrar este capítulo de lo que nos ha pasado que fue tan inesperado, así que doloroso, tan terrible, de verdad «, dijo Victoria Alonso, productora ejecutiva de Marvel Studios en noviembre de 2020.

De nuevo, no hay mucha información sobre qué tipo de historia ofrecerá ‘Pantera Negra 2’. Tampoco es claro si la segunda entrada servirá como despedida al héroe o si permitirá a alguien más el usar su manto. Algunos rumores apuntan a que Letitia Wright, que interpreta a Shuri, como la sucesora lógica del manto. Otros han solicitado a Marvel el encontrar una manera de resucitar al Killmonger de Michael B. Jordan, considerando que para muchos él es la persona ideal para seguir con el legado que dejó Boseman. El destino de la franquicia es algo que quizás quede más claro cuando ‘Pantera Negra 2’ y la serie sobre Wakanda para Disney+ sean estrenadas.

Imágenes: Marvel Studios