Opinión: Mila es la peor parte de ‘Betty la Fea: La Historia continua’

Para ser honesto, el anuncio de una secuela de ‘Betty La Fea’ no me entusiasmaba. Quizás es que el recuerdo del fiasco que fue Ecomoda me dejó marcado de por vida, al punto en que he perdido la fe en cualquier continuación de la novela. Pero, para mi sorpresa, los dos primeros capítulos de la serie de Amazon son mucho mejores de lo que esperaba: hay buenas chispas de humor en el guion, algunas buenas ideas a explorar sobre qué pasó con los personajes en todo este tiempo y… ¡Que carajos, es divertido volver a ver una novela en casa!

Pero tengo un pequeño, pequeñísimo problema con ‘Betty la Fea: La Historia Continua’: Mila es su peor parte y temo que me haga abandonar el show en algún momento.

No es malo ser malo. Pero es terrible ser insoportable

Mila es la hija de Armando y Betty en la serie… y para este momento la principal antagonista de la historia. Desde el primer instante en que aparece en pantalla el guion de la novela hace todo lo posible para hacer que el espectador deteste al personaje: rechaza un regalo de Betty, manipula a su padre para que le dé lo que quiere y ni siquiera es capaz de llamar a su mamá por el nombre.

Ahora, ser un personaje con defectos no es un problema. De hecho, nuestra peliteñida favorita es bastante similar a Mila en muchas cosas: una niña malcriada, grosera y manipuladora que no parece interés en nada más que lo conviene. Pero Betty la Fea (o al menos la Betty original) tenía la capacidad de entregar estos defectos de Patricia de manera que el personaje fuera carismático: se burlaba de su creencia de ser el mejor con la frase ‘6 semestres de finanzas en la San Marino’ y lo compensaba con la actuación de Lorna Cepeda que hacía de esta arrogancia snob uno de los mejores chistes de la serie.

Mila es solo… terrible. Quizás la intención del guion era que sus interacciones se mostraran como algo humorístico, pero a estas alturas cada vez que aparece en pantalla las risas se acaban. ¿Es que estamos muy viejos para tolerar a esta adolescente grosera y que hace pataleta?

Querida TV: los jóvenes no hablan así en realidad. Por favor actualízate

Hablando de sentirse viejo, el segundo problema con Mila es que el personaje parece haber sido escrito por algún cuarentón que cree saber cómo hablan y se comportan los jóvenes. El insoportable spanglish que utiliza en cada interacción o el ‘Armandaddy’ que me hace hervir la sangre: ¿A quién se le ocurrió la idea de que la hija de Betty debía hablar como un mal doblaje de ’RBD’?

Por desgracia, no es un problema que solo haya visto en Betty la Fea: las producciones latinoamericanas tienen esta maldita manía de creer que todos los jóvenes hablan así, especialmente los que vienen de clase alta. Mi mayor sospecha es que este tipo de decisiones tienen como objetivo el atraer a un público más joven (de hecho, hay momentos en los dos primeros capítulos que parecen gritar ¡Oye, que Betty es también para la people Young!).

¿Recuerdan cuando Betty nos hacía sentir conectados con los protagonistas?

Quizás mi mayor problema con el personaje de Mila es que parece contradecir una de las mejores cualidades que tenía Betty la Fea como historia: entregaba un protagonista que tenía las cualidades para conectarse con el espectado.

Quizás no todos fuéramos feos como Betty, pero era fácil entender la idea de tener que luchar más que otros por no tener un rostro o cuerpo perfecto. De que alguien se robara el crédito por nuestro trabajo o de que a pesar de ser las personas mejor capacitadas no tuviéramos una oficina, sino que terminaramos en un closet/cubículo.

Llevar coca de almuerzo a la oficina o echar chisme en el pasillo. Devolverse a casa y que la mamá se preocupara porque lo veía a uno muy cansado, mientras que el papá molestaba porque el viernes uno salía a tomar… Betty tenía esta capacidad de conectar con nosotros a través de lo más profundo y lo más superficial

Y esto es importante, porque los primeros capítulos dejan claro que Mila es la otra protagonista de esta historia, lo que significa que la historia quiere que de alguna u otra manera conectemos con este drama familiar de Betty… ¿Pero ¿cómo hacerlo con este collage de defectos y actitudes insoportables?

Es preocupante cuando con dos capítulos le estamos haciendo barra al hijo no reconocido de Daniel (vamos… que a estas alturas es más que obvio lo que está intentando hacer el show).

Puedes ver los primeros dos capítulos de ‘Betty La Fea: La Historia continua’ por Prime Video.

Imágenes: Captura de pantalla