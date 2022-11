Nostalgia, un poco más vieja: That ‘90s Show ya tiene tráiler

Watch Later

Pronto podremos resolver la duda de qué década fue mejor: los 80 o los 90. Netflix ha presentado el primer tráiler de That ‘90s Show, la serie de tipo spinoff de That ‘70s Show que presentará a un nuevo grupo de adolescentes ‘pasando el rato’ dentro del sótano de la familia Foreman.

La premisa de la serie es sencilla: veinte años después Red Foreman (Kurtwood Smith) y Kitty Foreman (Debra Jo Rupp) reciben a su nieta (Callie Haverda) que viene a pasar el verano. Al mismo tiempo ella traerá a un nuevo grupo de amigos al hogar que convertirán la casa en su nuevo ‘lugar favorito’ de encuentro.

Por ahora no hay confirmación de que algún otro actor del elenco original pueda regresar. Topher Grace, por ejemplo, se retiró antes del final de la serie precisamente con la intención de hacer algo diferente y de liberarse un poco del rol en el que estaba estacado. Ashton Kutcher y Mila Kunis también han estado involucrados con otros proyectos después del final de la serie, aunque considerando que todavía son cercando con otros productos de TV no se puede descartar del todo.

That ‘90s Show será estrenada de manera exclusiva en Netflix y, por ahora, no hay mayores detalles de si se tratará de una serie con más de una temporada. La premisa de ‘visita de vacaciones de verano’ no parece poder extenderse mucho más de una sola temporada, aunque seguramente los guionistas del show habrán encontrado alguna otra manera de poder continuar con la historia.

El resto del elenco de That ‘90s Show no tiene mayor experiencia o es fácil de reconocer: Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi y Sam Morelos seguramente ofrecerán nuevas dosis de nostalgia para los noventeros que quieran hacer una maratón.

Sin duda Netflix necesita una victoria en el segmento de las comedias. La plataforma no ha tenido mucho éxito con sus lanzamientos de este tipo en tiempos recientes. Blockbuster, por ejemplo, apuntaba a ser uno de los grandes lanzamientos de noviembre, pero terminó sepultada y fracasando (en una de esas coincidencias que resultan fantásticas). That ‘90s Show tiene el factor de la nostalgia en su favor. Esperemos que no sea todo lo que tenga.

That ‘90s Show se estrenará el próximo 19 de enero, de manera exclusiva en Netflix.

Imágenes: Netflix