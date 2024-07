¡No va más! Netflix no da luz verde a la serie live action de ‘Horizon’

Por desgracia Aloy no tendrá su debut en la pantalla chica pronto. De acuerdo con un reporte, la serie live action para Netflix inspirada en los juegos de ‘Horizon’ (‘Zero Dawn’ y ‘Forbidden West’) no recibido la luz verde para continuar su desarrollo.

La razón por la que Netflix tiene en pausa el desarrollo de la serie no tiene que ver con la franquicia, sino con el showrunner asignado para el show, Steve Blackman, que ha sido acusado de tener “comportamientos tóxicos, abusivos, manipuladores y vengativo”, de acuerdo con el artículo de Rolling Stone”.

Así, y debido a la necesidad de Netflix de lidiar con estas acusaciones, se ha puesto en pausa la producción del show en el servicio de streaming. El artículo no menciona si la plataforma de streaming tiene la intención de producir la serie con otra persona o si la idea de realizar la adaptación ha sido descargada por completo.

Blackman no solo sirvió como el showrunner de esta serie de ‘Horizon’, sino que también fue la persona a cargo de la mayoría de las temporadas de ‘The Umbrella Academy’ (que estrenará su temporada final el próximo 8 de agosto). En agosto de 2022, cuando se anunció el proyecto de ‘Horizon’, Blackman aseguró que “Horizon Zero Dawn es un juego excepcionalmente bien diseñado con personajes maravillosos que no se ven a menudo en las bases del mundo de los videojuegos… “Su salvación llega en la forma de una joven guerrera llamada Aloy, que no tiene idea de que ella es la clave para salvar el mundo. Baste decir que sí, Aloy será el personaje principal de nuestra historia. Mi compañera de escritura en esto, Michelle Lovretta, y yo estamos encantados de poder expandir esta extraordinaria propiedad intelectual a una serie para todo tipo de espectadores”.

Sony le está apostando fuerte a los live action

Para fortuna de Sony, el live action de la serie de ‘Horizon’ no es el único proyecto en desarrollo para convertir uno de sus juegos más populares en la siguiente serie sensación por streaming. La plataforma también se encuentra desarrollando con Prime Video un show inspirado en la saga de ‘God of War’ que por ahora no tiene fecha de lanzamiento, además de tener en el tintero la secuela a su película de ‘Uncharted’.

No solo esto, sino que ahora mismo Sony parece estar interesado en apostar por otras IP en su cartera para convertirlas en series para televisión. La motivación del estudio parece estar en ver el éxito que ha tenido shows como ‘The Last of Us’, ‘The Witcher’ y ‘Fallout’ para promocionar otros juegos e incrementar la base de jugadores.

Con esto en mente, es poco probable que la pausa en ‘Horizon’ sea definitiva. Si no es Netflix algún otro estudio estará más que interesado en traer los dinosaurios robóticos a la pantalla chica (o grande).

Imágenes: Sony