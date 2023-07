No trague entero: el video ‘emotivo’ de Jackie Chan que es tendencia es falso

Otro día, otra tendencia que inicia en Twitter utilizando información falsa. Esta mañana del lunes 4 de julio Jackie Chan es viral cortesía de un video que ronda y muestra al actor y su ‘hija’ llorando mientras ven un video de la carrera de la trayectoria de Chan en la pantalla grande.

La cosa, es que este video en cuestión es falso… o, mejor dicho, no se trata de la hija de Jackie Chan y ni siquiera de algún documental.

Primer dato clave: la escena en cuestión hace parte de una película china llamada Ride On que se estrenó hace poco, en abril 7 de 2023. La cinta tampoco es autobiográfica, pero sí toma inspiración en la vida del actor (o al menos de su experiencia como un doble de acción). La historia tiene como protagonista a Lao Luo, un doble de acción y Red Hare (un caballo con deformidades al nacer que él salvó de morir). Después de quedar en bancarrota Luo busca reconciliarse con Xiao Bao, su hija (a quien perdió el derecho de ver cuando era más joven) y convertirla en su agente/asesora para conseguir mantener al menos su caballo en caso de tener que pagar todas sus deudas.

Ride On funciona como un drama que tiene como centro la historia de un padre buscando reparar la relación con su hija, al mismo tiempo que ella tiene miedo de que él muera por culpa de su trabajo. La escena en cuestión tiene lugar en el clímax de la película cuando Bao está utilizando el archivo de su padre para mostrar cómo su Lao Lao siempre ha sido una persona dedicada a todo su trabajo.

La película no se encuentra disponible para ver en ninguna plataforma de manera legal y no tuvo

La otra razón por la que Jackie Chan es tendencia está en que aquellos que reconocieron que se trataba de un video ‘falso’ y ahora están asegurando que los reportes que, contrario la historia que cuenta Ride On, el actor desheredó a una de sus hijas por ser homosexual.

What’s crazy about this clip is that this isn’t Jackie Chan’s daughter, she’s a hired actress.

Jackie Chan disowned his real daughter, Etta Ng Chok Lam, in 2017 for being a lesbian.

She & her wife have been experiencing homelessness since.

Jackie Chan is worth 400 million dollars https://t.co/cyo1IJa1mZ pic.twitter.com/aLWdrrQNyt

— LadieLabrys (@LadieLabrys) July 3, 2023