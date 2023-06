Netflix podría empezar a emitir series originales de HBO en su plataforma

Una de las principales razones por las que un usuario se suscribe a determinada plataforma de streaming (Netflix, HBO Max, Disney Plus,etc.) es por su catálogo. Es por esto que las compañías de streaming les han apostado a producciones originales, un campo que actualmente es bastante competido. Ahora, Warner Bros. Discovery (WBD) quiere cambiar las reglas de juego distribuyendo el contenido original a otras plataformas.

De acuerdo con nuestros colegas de Deadline, Warner Bros. Discovery está negociando la venta de los derechos de algunas producciones originales de HBO a Netflix. Vale la pena recordar que Warner Bros. Discovery son propietarios del contenido original que se emite en la plataforma de streaming HBO Max. Pero David Zaslav no es tonto, no cederá los derechos de las producciones, sino que serán compartidos.

Según los informes, las series de HBO que lleguen a Netflix podrían seguir siento transmitidas en HBO Max. Esto marcaría un precedente en los servicios de streaming, pues hasta el momento los catálogos de contenido original son totalmente diferentes entre plataformas.

Por ahora, ambas compañías se encuentran en conversaciones y negociaciones, por lo que puede que esto no suceda. Según los informes, WBD estaría esperando la licencia por parte de Netflix para transmitir los títulos de HBO en la plataforma. Sin embargo, esto ya marca el cambio de una era, de manera que la exclusividad de títulos originales ya no sea la tendencia entre servicios de streaming. Eso sí, ya hay rumores de los primeros títulos que entrarían en el plan piloto de compartir contenido.

La serie principal que está sobre la mesa en las conversaciones es ‘Insecure’ de Issa Rae, una producción de cinco temporadas emitidas en HBO. Deadline también confirmó que el acuerdo que aún no se ha firmado incluye títulos como: ‘Ballers de Dwayne Johnson’, ‘Band Brothers’ y ‘Six feet under’.

Pero esta noticia no es del todo sorpresa. El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, expresó en varias ocasiones su deseo de renunciar a la exclusividad para obtener licencias de contenido y aumentar los resultados de la empresa. Ahora solo queda esperar si WBD y Netflix logran llegar a un acuerdo, eso sí, lo más probable ( y la mejor decisión) es que series como ‘The last of us’ o ‘Game of thrones’ mantengan su exclusividad en HBO Max.

