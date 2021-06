Netflix cancela la temporada 2 del ‘El Legado de Júpiter’

A cualquiera que haya visto la serie no le sorprenderá la noticia. Netflix ha liberado de sus contratos al elenco de ‘El Legado de Júpiter’, confirmando así la cancelación de la segunda temporada. Originalmente parecía que la plataforma tenía intenciones de continuar con su adaptación. El último episodio del show terminó con un cliffhanger en el que se revelaba a Walter como el traidor y sus intenciones de derrocar a Utopía como líder de la Unión. De hecho, al comparar los eventos con los cómics, la primera temporada de ‘El Legado de Júpiter’ apenas tocó la superficie de su historia, con al menos dos tomos y medio de historia por cubrir.

Sin embargo, la recepción del show fue tibia, por mucho. En ENTER.CO le dimos una calificación de 2.75, asegurando que “‘El Legado de Júpiter’ no es una mala serie. Pero en un universo en el que Amazon y Disney+ sacan mejores historias de súper héroes, este show pierde el pulso de inmediato”. Parece ser un ambiente general mirando su calificación en Rotten Tomatoes con una calificación de 32%. Algunas entrevistas indicaban que la plataforma esta en algún punto de producción de la temporada 2, pero lo más seguro es que los números finales del show no ameritaban esta inversión.

No es que el universo de Mark Miller vaya a ser desperdiciado. Al parecer Netflix continuará buscando adaptar historias a partir del artista y escritor. Por ejemplo, un próximo proyecto en camino será ‘Supercrooks’ que está inspirado en un cómic de Millar y estará ubicado dentro del mismo universo del Legado de Júpiter. La historia estará centrada en un grupo de villanos, aunque faltan mayores detalles sobre el enfoque que la plataforma le dará a esta nueva serie.

«Teniendo en cuenta a dónde vamos ahora, hemos tomado la decisión difícil de dejar que nuestro increíble elenco se salga de su compromiso con el espectáculo mientras continuamos desarrollando cuidadosamente todos los reinos de la saga Jupiter’s Legacy. Estamos seguros de que volveremos a ello. más tarde y solo quiero agradecerles a ustedes por su continuo apoyo y al elenco y al equipo que hicieron que esto se viera tan bien», publicó Miller en un comunicado compartido a través de Twitter.

Some big news from us on what’s coming up next in live-action from Millarworld, peeps! pic.twitter.com/usEuwVNHei

— Millarworld (@mrmarkmillar) June 2, 2021