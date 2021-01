‘Mujer Maravilla 1984’: Esta es la escena poscréditos

Ya han pasado unas semanas desde el lanzamiento de ‘Mujer Maravilla 1984’. Mientras algunos decidieron salir de las salas antes de que se finalizaran los créditos, otros se quedaron y se encontraron con una buena sorpresa. Sí, está película tiene escena poscréditos y aquí te vamos a contar con detalle de qué se trata en caso de que te la hayas perdido.

A partir de este punto hablaremos sobre escenas de la película y para hacerlo necesitamos dar algunos detalles que son spoiler, así que si aún no te la has visto y no quieres arruinar tu experiencia mejor no sigas o hazlo bajo tu propia responsabilidad. Listos o no, aquí vamos:

La armadura de Asteria

Antes de ver la armadura en Diana Prince, la vemos en un rincón de su apartamento, cuando Steve Trevor le pregunta, ella le explica que es uno de los tesoros perdidos de las amazonas. Es la armadura forjada de todas las armaduras de las amazonas para Asteria, la heroína que se sacrificó para que ellas pudieran escapar de la esclavitud de los hombres.

Uno de los apuntes que probablemente deberíamos mantener en mente es que Diana le explica a Trevor que encontró todas las piezas, excepto su espada o una pista de qué sucedió com la guerrera. Asteria nunca llegó a la isla de las amazonas y, por ende, se ha convertido en una leyenda y cada año en su nombre se llevan a cabo los juegos en la isla Themyscira, que explica la importancia de la escena que abre la película.

Escena poscréditos

En la escena poscreditos, no parece ser un guiño del futuro de la Mujer Maravilla, es más un guiño a la nostalgia de muchos. La directora de ‘Mujer maravilla’ había asegurado en anteriores ocasiones que no era fan de los poscréditos y de terminar sus películas con comerciales de próximas entregas del DCEU, pero que en caso de encontrar una escena que se sintiera natural a la película no se negaría a esta, y esto es efectivamente lo que pasa en ‘Mujer Maravilla 1984’.

Después de los créditos, se abre la cámara en un mercado en alguna parte de Europa. Una mujer con una capa azul camina en medio de la calle y, por supuesto, evita que un poste que se cae lastime a un bebé. A primera vista, muchos pensarían que se trata de Diana Prince, pero cuando la detienen para preguntarle cómo pudo detener un poste con una mano, vemos el rostro de Lynda Carter, la Mujer maravilla en la serie de televisión entre 1975 y 1979.

En un guiño, muy literal a la cámara, Carter confirma que es Asteria con una broma que vemos durante la película, «todo es cuestión de acostumbrar los músculos».

La escena muy posiblemente no signifique nada para la tercera entrega de la ‘Mujer Maravilla’, que ya fue confirmada. Pero sin duda, es una escena que hará sonreír a más de uno al ver a este personaje. ¿Cuáles crees que sean las posibilidades de que Diana se encuentre con Asteria? ¿Habrá posibilidades de que la ‘Mujer Maravilla’ tenga una mentora?

Imágenes: Warner Bros.