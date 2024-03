Más revelaciones ‘Quiet on the Set’ tendrá un capítulo extra capítulo

‘Quiet on the Set’ ha sido la serie revelación en marzo. De hecho, en las últimas semanas no se ha escuchado hablar de otra cosa que no fuera las revelaciones y denuncias presentadas por el show. Por eso no sorprende que ahora Discovery haya decidido ordenar un capítulo extra.

El nuevo episodio del documental incluso tiene nombre, con el título de ‘Breaking The Silence’ (‘Rompiendo el Silencio’) y de acuerdo con una primera sinopsis incluirá el testimonio de nuevos actores de shows de Nickelodeon, incluyendo de nuevo a Drake Bell.

‘Quiet on the Set: The Dark Side of Kids TV’ consiguió ganarse la atención de las redes sociales al denunciar la “tóxica y peligrosa cultura detrás de algunos de los shows de niños más icónicos de la TV durante finales de los 90 e inicios de los 2000”. La serie comenzó a ganar tracción después de que ciertos clips comenzarán a moverse por la Internet denunciando la manera en la que se sexualizó a muchas de sus estrellas más jóvenes, casos de abuso e incluso la manera en la que muchos de estos actores terminaron sus carreras después de pasar por los estudios de Nickelodeon.

De hecho, la serie terminó por llamar la atención del público después de que el último episodio del documental entrevistara al actor y músico Drake Bell (‘Drake y Josh’) que denunció de manera pública el haber sido violado por Brian Peck (que sirvió como manager y entrenador de dialogo del actor). La serie también despertó interés por algunas figuras olvidadas de los shows de Nickelodeon como fue Amanda Bynes (‘The Amanda Show’) que en 2023 tuvo que ser internada en un hospital después de ser encontrada desnuda y delirando en la ciudad de los Ángeles.

El próximo capítulo de ‘Quiet on the Set’ no parece estar centrado en realizar o revelar nuevas denuncias, sino que quiere servir como una conclusión y espacio de discusión: “para dónde puede ir la industria después de saber el daño causado”.

De acuerdo a cifras compartidas por Warner Bros Discovery, ‘Quiet on the Set’ ha sido visto por más de 16 millones de personas. Es un número interesante, considerando que estamos hablando de un documental que solo fue transmitido en los Estados Unidos y que la

¿Cuándo y dónde ver el nuevo episodio de ‘Quiet in the Set’?

Por ahora ‘Quiet in the Set’ no está disponible para nuestra región, aunque sí es posible ver el documental a través de Max utilizando un VPN. Por ahora no hay una confirmación de cuándo se estrenará para nuestra región o si un lanzamiento global está siendo coordinado para sincronizar con este nuevo capítulo espacial.

En caso de que quieras ver de manera legal el show (y tengas un buen inglés) podrás utilizar Estados Unidos. Si cuentas con uno de estos servicios, entonces podrás ver el capítulo extra el próximo 7 de abril.

