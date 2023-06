¿Más malas noticias? Netflix eliminaría su plan ‘básico’ en un futuro

Netflix continúa su maratón de decisiones contienen dos objetivos: aumentar sus suscriptores y molestar a una buena parte de sus usuarios. La plataforma ahora está experimentando con eliminar del todo su plan básico, dejando a sus suscriptores con todavía menos opciones si quieren mantener el servicio.

Los usuarios en Canadá recibieron este lunes, 26 de junio, la noticia de que Netflix no frecerá más su plan básico en este país. De acuerdo con The Winnipeg Free Press los usuarios que actualmente tengan el plan básico de Netflix no serán obligados a cambiar a una versión más costosa, pero en caso de que modifiquen el número de pantallas disponibles o cancelen su cuenta no podrán regresar al plan estándar. Los nuevos usuarios tampoco tendrán acceso a la versión básica de Netflix.

Aunque el anuncio por ahora solo se limita a Canadá, el país también es mejor conocido por ser el conejillo de Indias de Netflix al momento de probar sus cambios más polémicos (algo tendrá que ver su fama de amables). Canadá fue uno de los primeros territorios en los que Netflix probó su política para evitar compartir contraseña y su modelo con anuncios. Así que este cambio podría ser solo el anticipo de una eliminación global de su modelo básico.

El movimiento tiene sentido al considerar el panorama actual de Netflix. La compañía recientemente implementó en más territorios sus políticas para evitar que el servicio sea utilizado en más de un hogar. Como resultado muchas personas con suscripciones con más acceso a pantallas redujeron su plan. ¿Para qué pagar más hora que no podían sacar provecho de estos dispositivos extra? Una verdad todavía mayor en la mayoría de hogares jóvenes o de países con menos recursos que no suelen tener más de un TV o pantalla para ver Netflix.

La decisión de Netflix se ajustará además a la manera en la que funcionan otros servicios de streaming. Ninguna plataforma ofrece una opción de una sola pantalla, sino que la mayoría cuenta con una sola tarifa y un número que oscila entre cinco y siete dispositivos conectados. Por supuesto, estas plataformas tampoco limitan el uso a una misma red y hogar… Lo único que haría Netflix sería presionar a más usuarios a considerar las razones por las que mantienen el servicio.

No solo esto, sino que el modelo con anuncios de Netflix parece ser bastante exitoso. En su primer trimestre de 2023, en los Estados Unidos, Netflix vio su plan con publicidad traer más dinero por usuario que su plan estándar. Esto significa que al eliminar el plan básico la plataforma está generando más ingreso por usuario al presentarle dos opciones: o pagar más para poder ver su serie sin las interrupciones de publicidad o crear más ingresos por los anuncios que tiene que ver (sumado al valor de la suscripción mensual).

Actualmente la suscripción básica de Netflix resulta bastante precaria al compararla con otros servicios. No solo limita el acceso a tan solo una pantalla, sino que también pone un límite en la calidad de video a tan solo HD (haciendo su uso en televisores o pantallas de alto rango un desperdicio) y no cuenta con opciones de audio… y de nuevo, todo en el marco de ser el único servicio con la limtacíón de una cuenta por hogar.

Imágenes: Netflix