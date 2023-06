El ‘secreto’ que no te cuentan para que todavía puedas compartir Netflix

Desde mayo Netflix comenzó a implementar su nueva política para impedir que los usuarios puedan compartir sus cuentas por fuera de sus hogares. La nueva medida pide a los usuarios que registren dentro de sus cuentas un hogar y que solo los dispositivos conectados a la misma red puedan seguir utilizando el servicio.

¿Qué pasa si no registras un hogar? Después de un tiempo Netflix impide que utilices el servicio en un TV hasta que la cuenta registre un televisor, que servirá para identificar la red a la que pertenece la cuenta. La pantalla que verás es similar a esta:

Sin embargo, hay una cosa que Netflix no te dice y que te puede permitir seguir viendo Netflix en otros dispositivos: el bloqueo no aplica para la versión móvil o web del servicio de streaming.

Esta TV no está vinculada con tu hogar de Netflix… pero hay maneras

Después del cambio más reciente, cuando no se configura un TV como parte de un hogar las personas verán este mensaje en su pantalla: «Esta TV no está vinculada con tu hogar de Netflix». Esto significa que no pueden utilizar más el servicio y, por desgracia, en cualquier aplicación que esté conectado a un dispositivo no registrado. Por ejemplo, no es posible tampoco utilizar la app de Xbox o PlayStation para ver Netflix si las consolas están conectadas en una red que no pertenece al mismo ‘hogar’. Y no hay manera de escapar de esta función.

Pero aquí está el secreto: la manera en la que Netflix está identificando los hogares es a través de las apps en estos dispositivos y, por alguna razón, no aplica para dispositivos móviles o computadores.

Puedes compartir Netflix en tu celular o PC

Lo que descubrimos es que, al menos por ahora, puedes seguir viendo Netflix desde diferentes pantallas conectadas a diferentes redes siempre que lo hagas desde la aplicación móvil o desde un computador (no importa si está conectado a una red Wifi o de ethernet).

Para aquellos con un TV y un PC portátil significa que todavía hay una alternativa y es simplemente conectar el computador a través de un cable HDMI para proyectar la pantalla. No es la solución más sencilla o elegante, pero es una alternativa para los hogares que desde hace años han ahorrado algo de dinero compartiendo el servicio. También significa que si eres de los que ve shows principalmente en tu celular tampoco deberías tener problemas.

¿Vale la pena pagar por un Netflix que no se puede ver en el TV?

Por supuesto, esta alternativa también crea una pregunta importante: ¿vale la pena pagar por un servicio que sólo puedes utilizar en el PC y celular en vez de tu televisor? En un artículo nos dedicamos a analizar lo que ofrece la plataforma hoy y llegamos a la conclusión de que hasta otras plataformas como Disney+, Amazon o HBO impongan restricciones similares el costo de Netflix no justifica las limitaciones que entrega.

Así que si no tienes un TV y hasta el momento utilizabas solo tu PC para ponerte el día con Black Mirror o esperar el regreso de ‘Stranger Things’ quizás Netflix amerite el costo al poder compartirlo… pero de lo contrario es la mejor opción a recortar en la dieta actual del streaming.

Imágenes: Montaje ENTER.CO