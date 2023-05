7 razones por las que prohibir compartir cuenta puede ser el fracaso de Netflix en Latam

Esta semana Netflix anunció que los usuarios en México, Colombia y Argentina ya no podrán compartir su cuenta. La noticia, por supuesto, cayó muy mal en el estómago de muchos usuarios que llevan años utilizando Netflix por fuera de su hogar y que ahora amenazan con cancelar su servicio. La cosa es que la plataforma parece estar de acuerdo con esto y de hecho espera que algunos de sus usuarios abandonen el servicio.

Pero, en el caso de Latinoamérica puede haber más problemas de los que la plataforma esperaba.

1: El hogar latinoamericano no suele tener más de dos TV

Desde el inicio la idea de pagar por más pantallas en Netflix ha sido… ¿extraña? Por ejemplo, el plan de 4 pantallas de la plataforma asume que en algún momento de la semana puede haber 4 personas viendo Netflix al tiempo.

La realidad es que son pocos los hogares de Latinoamérica que cuentan con más de dos televisores y todavía menos aquellos que utilizan el servicio de manera simultánea. Pagar por dos pantallas ya es prepararse para un evento poco probable en el hogar promedio.

2: El Latinoamericano promedio solo puede ver un máximo de 2 horas de Netflix al día

¿Por qué razón no vemos Netflix al mismo tiempo? La razón sencilla está en que las dinámicas de nuestros países hacen que tengamos menos tiempo libre que en otros lugares del mundo. Lo cierto es que aquellos que pagan por Netflix lo hacen para ver alguna serie durante las dos horas al día que pueden dedicar a descansar… si no es que están concentrados en otros servicios de streaming.

Y acá tenemos una filosofía sencilla: lo que no se usa o se usa poco es lo primero que se bota.

3: inflación no se detiene y el streaming es un lujo

Y quizás hace un par de años el cambio habría sido más aceptable. Pero nos encontramos en 2023, el año en el que la canasta básica y los servicios consumen el sueldo de la mayoría de las personas. Los servicios de streaming se han convertido en un lujo, no en una necesidad básica. Es quizás esta la razón por la que muchas personas optaron por la opción de compartir cuenta y reducir el totazo de la factura cada mes.

4: la piratería no es mal vista

Antes de que Netflix se volviera tan popular como lo es hoy la solución era sencilla: piratear el contenido. Si algo, el compartir contraseñas permitió encontrar un punto medio y neutral: se pagaba por el servicio (dividido entre partes) y se evitaba la alternativa ilegal.

El otro problema de Netflix es que, a diferencia de Europa u otros lugares del mundo, en Latinoamérica no contamos con leyes contra la piratería de contenido. Tu operador de Internet no te va a cobrar una multa por descargar la última temporada de ‘Stranger Things’ de manera ilegal en tu celular. ¿Cree Netflix que el usuario promedio no va a esperar unos días o aguantar un pop up para evitar ahorrarse lo del plan mensual?

5: Netflix no es YouTube

YouTube también cuenta con una política de que los planes familiares son para un solo hogar. Pero hay algunas diferencias que hacen que su política sea mucho más efectiva:

Los contenidos en YouTube no se pueden piratear. No puedes ver a tu youtuber favorito por Cuevana.

YouTube ofrece un servicio que es utilizado con mayor frecuencia. Escuchar música sin anuncios es algo práctico, porque lo hacemos todos los días.

6: Hay otras alternativas

La cosa es que Netflix ya se encontraba en una posición complicada desde antes. Era el servicio de streaming más costoso del mercado y a medida que nuevas plataformas han sido creadas ha perdido mucho de su catálogo.

Al momento de publicar este artículo, solo Netflix ejerce una política en contra de compartir contraseñas. Esto hace más fácil tomar la decisión de cuál plataforma cortar. Si allgo, compartir cuenta era lo que permitía al servicio permanecer dentro de la dieta del streaming.

7: Las maratones hacen irrelevante la conversación de Netflix

¿Por qué hay que pagar Disney Plus? Porque todos los meses hay un estreno de Marvel, Star Wars o alguna otra franquicia que posean. Más importante, cada semana hay un nuevo capítulo de un show lo que hace que el servicio sea relevante por todo un mes. ¡Al menos lo utilizamos una vez por semana!

En contraste Netflix solo se hace relevante cuando hay un estreno y la conversación dura… ¿Una semana?

Imágenes: Montaje ENTER.CO