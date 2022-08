Malas noticias: no parece haber indicios de una temporada 2 de ‘The Sandman’

Uno creería que The Sandman es una de esas series que tienen una temporada 2 aprobada casi de inmediato. El show fue un éxito con los fans y la crítica (en Rotten Tommatoes el show tiene una calificación de 86% por parte de las críticas y un 84% por parte de la audiencia). Y, sin embargo, Netflix ha permanecido muy callado sobre el anuncio de una nueva temporada.

Malas noticias… Neil Gaiman, creador de los cómics de The Sandman, ha sugerido que es posible que no haya una temporada 2.

A través de su cuenta de Twitter, Gaiman publicó una respuesta frente a la pregunta que la mayoría se ha hecho: ¿va a existir una temporada 2 de The Sandman y por qué Netflix no la ha anunciado? La respuesta es sencilla: el éxito no es suficiente para que Netflix decida invertir en una temporada 2:

“… Sandman es una serie muy costosa. Y para que Netflix libere el dinero que nos permita hacer otra temporada, tenemos que hacerlo increíblemente bien. Así que sí, hemos sido el mejor show del mundo durante las últimas dos semanas. Eso todavía puede no ser suficiente”.

Because Sandman is a really expensive show. And for Netflix to release the money to let us make another season we have to perform incredibly well. So yes, we’ve been the top show in the world for the last two weeks. That still may not be enough. https://t.co/m7VusGL2rW

— Neil Gaiman (@neilhimself) August 21, 2022