¡Malas noticas! Jamie Lee Curtis al final no interpretará a la Dr. Kureha en One Piece

Aunque el live action de One Piece hasta el momento nos ha convencido con su elección de casting, hay un sueño que por desgracia no se podrá cumplir: se ha confirmado que Jamie Lee Curtis no interpretará al personaje de la Dr. Kureha en la segunda temporada del show de Netflix.

La confirmación llegó directamente de Becky Clements, director de Tomorrow Studios que es la compañía encargada de producir la serie de Netflix:

“Ella ama el show. Tiene demasiadas series y películas que entran en producción este año, así que nuestras fechas de producción no van a funcionar… ella definitivamente quería hacerlo, pero obtuvo contratos y compromisos antes, así que se volvió imposible”.

La noticia es un balde agua fría para muchos de los fans de One Piece que, prácticamente desde que se anunció la segunda temporada. Sin embargo, a las personas que están atentas a las noticias de entretenimiento no les debería sorprender que Curtin no pudiera cumplir su sueño de interpretar a Kureha. Prácticamente al mismo tiempo que recibimos noticias del inicio de producción de la temporada 2 también se anunció que Lee Curtis se encontraba grabando la secuela de ‘Viernes de Loco’. El hecho de que estos dos proyectos se grabaran de manera simultanea para muchos significó, casi de inmediato, que la actriz no terminaría siendo parte de la temporada 2.

La única razón por la que manteníamos la esperanza de que Jamie Lee Curtis fuera Kureha estaba en el hecho de que Netflix todavía no había confirmado a la persona que iba a interpretar el papel. De hecho, aunque el estudio ya confirmó una buena parte del elenco para la temporada 2, ha mantenido silencio sobre algunos de los roles principales en los próximos arcos: Miss Wednesday/Vivi, Miss All Sunday/Nico Robin y, por supuesto, Chopper. Hay un bonus extra si resulta que recibimos una confirmación de quién va a interpretar a Crocodile, pero es poco probable considerando que la segunda temporada del show seguramente terminará después de los eventos de Little Garden.

En cualquier caso, la historia con One Piece es que sabe escoger muy bien a los actores para su show. Esa capacidad para escoger talento es una de las principales razones por las que muchos fans del anime terminaron encantados con la versión que recibimos en Netflix. Así que aunque no tengamos a Jamie Lee Curtis, estamos seguros que Tomorrow Studios encontrará una persona que nos hará pasar esta tusa.

Por ahora algunos de los nombres que han sido confirmados para la segunda temporada de ‘One Piece’ Callum Kerr /Smoker, Julia Rehwald / Tashigui, Rob Colletti / Wapol, Ty Keogh / Dalton, Clive Russell / Crocus, Werner Coetser / Dorry, Brendan Murray /Broggy, David Dasmalchian / Mr. 3, Jazzara Jaslyn / Miss Valentine, Camrus Johnson y Mr. 5, Daniel Lasker / Mr. 9.

Imágenes: Netflix y Shueshia