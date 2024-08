¡Paren el mundo que me quiero bajar… a hacer una maratón de Netflix! Para aquellos que recordamos el placer de robar el periódico del domingo y leer las caricaturas tenemos buenas noticias: Mafalda tendrá su propia serie animada en Netflix.

Por ahora no se han compartido muchos detalles sobre el proyecto. La plataforma de streaming compartió una imagen que muestra Mafalda detrás de un globo terráqueo y además confirmó que Juan José Campanella será la persona encargada de adaptar esta nueva versión. El director es mejor conocido por haber ganado un premio Óscar en 2010 en la categoría de ‘mejor película de no habla inglesa’ por ‘El Secreto de tus Ojos’.

La compañía no ha entregado una fecha para el lanzamiento de la adaptación, además de confirmar que Mundoloco CGI será el estudio a cargo del proyecto. La compañía es un estudio de animación argentino que principalmente se ha encargado de producir shows infantiles como Mini Beat Power Rockers (2017) y Underdogs United.

A través de una carta, Campanella compartió su entusiasmo por proyecto:

“Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendio de tiras de Mafalda en forma de librito. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no la iba a entender. Qué ofensa. Qué desafío. Fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo venir subiendo la barranca de Melo mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente, había tiras que no entendía. Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaban al diccionario. Y cada palabra nueva que aprendía venía con el premio de una nueva carcajada”.

Campanella también admite que hoy en día no son muchas las personas que no conocen a Mafalda o incluso o no se pueden ver atraídos a la idea de un show inspirado en un personaje de caricaturas lanzado en los 60. Pero, por esta misma razón, el director cree que hay una oportunidad enorme de crear esta versión moderna de Mafalda que conecte con las nuevas generaciones:

“¿Podemos reconectar a las nuevas generaciones que no crecieron con Mafalda con esta gran obra? ¿Cómo podemos llevar su ingenio, su mordacidad, a los chicos que hoy crecen en plataformas digitales? ¿Cómo se puede, en fin, trasladar una de las obras más grandes de la historia del Humor Gráfico al lenguaje audiovisual? … Es nuestra la obligación de preservar el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino. Sabemos que no podremos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar. Pero soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos”.

Mafalda es uno de los personajes más icónicos de Quino, el legendario caricaturista argentino. La idea del personaje es que sirviera como una representación de la clase media y la juventud argentina progresista, mejor conocida por tres cosas: su melena negra, sus comentarios que solían entregar críticas certeras y su odio eterno por la sopa.

Imágenes: WikiCommons y Netflix