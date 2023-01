Los seis estrenos de películas en 2023 que deberías marcar en tu calendario

Una de las cosas que debemos agradecer a 2022 (y vaya que la lista de cosas es pequeña) es que nos permitió regresar una vez más a las salas de cine de manera masiva. Esperando que el próximo año no tengamos una nueva pandemia, hay muy buenas razones para programar al menos una vez al mes la ida a cine.

¿Qué hay para ver en 2023? ¡La pregunta es qué no! De hecho, en la reducción de ENTER.CO tuvimos problemas para reducir la lista con todos los lanzamientos, pero al final logramos encontrar seis películas que, estamos seguros que ustedes pondrán en sus calendarios.

Una última aclaración: usualmente las películas de mitad de año suelen tener fijos sus estrenos, mientras que los filmes de la segunda mitad pueden moverse o no sabemos mucho como para emocionarnos. Por ese motivo esta lista solo se expandirá hasta junio, de manera que estemos apostando por filmes que, con toda seguridad, podrás ver.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Febrero 17 de 2023

Esta es la única película de Marvel en la lista por una buena razón: la aparición Kang el conquistador. Hasta el momento la fase 4 del MCU ha fallado en entregar el mismo nivel de emoción e historias que muchos esperábamos. No sabemos si la próxima película de su universo conectado romperá esta tradición, pero al menos sí nos dará algunas respuestas que buscamos con desesperación. La razón está en que este filme será el debut de Kant como el gran villano de la próxima tanda de filmes. También esperamos que la cinta sirva como un primer prologo para los dos grandes eventos que se vienen: La Dinastía de Kang y Guerras Secretas.

Creed III

Marzo 3 de 2023

Y hablando de Kang, esta no es la única película que tiene el actor en 2023. Jonathan Majors también hará de villano en el remake/secuela de las películas de Rocky. Hay un cambio importante además y es que la próxima película será dirigida por Michael B. Jordan. La película inicia cuando un amigo de Adonis sale de prisión y, buscando redención en el ring, decide retar al campeón actual en búsqueda de gloria y como una manera de arreglar cuentas. Una combinación que no parece la mejor, pues un hombre sin nada que perder suele ser el más peligroso en el ring.

John Wick: parte 4

Marzo 24 de 2023

El final de la carrera de Wick está cerca. Pocos pueden discutir que las tres primeras películas de Jhon Wick están entre las mejores cintas de acción de la última década. El final de la saga promete cerrar la historia con peleas de primer nivel, cortesía de la aparición de la legenda del Kung Fu Donnie Yen (IP Man) que será el principal enemigo en el filme. En esta ocasión John ha encontrado una manera de librarse de la persecución de la alta mesa, de una vez por todas. Por desgracia el camino a este escape estará lleno de los asesinos más talentosos del mundo detrás de la cabeza del Baba Yaga.

Super Mario: La Película

Abril 7 de 2023

Seamos honestos: la principal razón para ver Super Mario: La película está en saldar de una vez por todas nuestras dudas sobre si el filme es la primera película decente de Mario o solo otro filme más para sacar dinero a una franquicia famosa. El primer tráiler nos ha dejado algo confusos. Tenemos una cantidad sorprendente de referencias, una historia que promete reírse de la franquicia y algunos actores que admiramos… por otro lado tenemos un Mario que habla exactamente como Chris Pratt y que no nos convence del todo. Será esperar a abril para dar un veredicto final.

Spider-Man: Across The Spider-Verse

Junio 2 de 2023

Si hay alguna película animada que nos motive a ir a las salas en 2023 es sin duda ‘Across the Spider-Verse’. La primera cinta es quizás la mejor película del trepamuros que existe. La segunda cinta promete no solo llevar la animación e historia a nuevos niveles, sino que además traerá la mayor cantidad de spider-man que jamás hayamos tenido en el transcurso de dos horas. En esta ocasión Miles será quien viaje por el mutilverso, llegando a una dimensión dedicada a todos los Spider-Man que existen… por desgracia parece que hay problemas incluso en el paraíso multiversal cuando los ‘buenos’ no resultan ser tan ‘buenos’.

Transformers: Rise of The Beasts

Junio 9 de 2023

No es común que nos emocionemos por películas de Transformers. Pero hay dos motivos para su inclusión en esta lista. El primero es que una adaptación de ‘Beast Wars’ (así sea en un sentido ligero) merece nuestra emoción, considerando los sentimientos que nos deja ver a un Optimus Primal aparecer en la pantalla grande. La segunda es que desde que Michael Bay abandonó la saga principal de películas, los filmes de Transformers han sido bastante buenos e, incluso, podemos decir sin reparos que ‘Bumblee’ restableció nuestra fe en la franquicia. Con algo de suerte Rise of the Beast restablecerá nuestra por completo.

