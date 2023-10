Los fans de Friends están rindiendo homenaje a Matthew Perry frente al icónico apartamento de ‘Friends’

La muerte de Matthew Perry, mejor conocido por su rol de Chandler Bing en ‘Friends, tiene devastados a los fans y celebridades que trabajaron con el actor. Diferentes homenajes han tenido lugar a lo largo de este fin de semana. Sin embargo, algunos fans han decidido ir un poco más allá de lo esperado y han creado un altar en honor a Perry, frente al icónico apartamento de Joey y Chandler en West Village, New York.

Siendo una de las ubicaciones más icónicas de la serie, los fans de ‘Friends’ han acudido al lugar y creado un altar en la legendaria esquina, con personas haciendo filas o tomando turnos para dejar ramos de flores o pequeños mensajes como “En el que TODOS perdimos a un amigo” (haciendo referencia a la manera en la que se titulaban los episodios del show).

Lovely tributes to Matthew Perry at the Friends apartment location in West Village, New York. pic.twitter.com/vvmMJEl0c1 — Chandler Bing Parody (@ChandlerBing_12) October 30, 2023

Por supuesto, ‘Friends’ nunca fue grabado en el edificio. El truco que utilizó el show (así como la mayoría de programas de TV modernos) es aprovechar tomas de lugares icónicos de la ciudad para las escenas de transición (que, si prestas atención al show, ocurren cada vez que hay un cambio de personaje para indicar dónde está ocurriendo la escena). La realidad es que el icónico apartamento de Joey y de Chandler o el de Rachel y Mónica no existió.

Te puede interesar: Así se han despedido varios actores de ‘Friends’ de Matthew Perry

Los homenajes no se han limitado a flores en una esquina. Diferentes celebridades cercanas a la serie y el actor han dedicado videos o post recordando cómo era trabajar con Matthew Perry, su difícil historia con el alcohol y las drogas o su infalible sentido del humor. “Desde el día en que lo escuchamos por primera vez encarnar el papel de Chandler Bing, no había nadie más para nosotros”, aseguraron a través de un comunicado Marta Kauffman y David Crane, los productores ejecutivos y creadores de ‘Friends’. Siempre apreciaremos la alegría, la luz y la inteligencia cegadora que aportó a cada momento, no sólo a su trabajo, sino también a la vida. Siempre fue la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado. Enviamos todo nuestro cariño a su familia y amigos”.

Por ahora los actores principales de Friends (Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox y Matt LeBlanc) han mantenido un silencio respetuoso y no se han pronunciado frente a la muerte de su compañero de set. Se espera que el grupo de ‘amigos’ presente un comunicado en conjunto rindiendo homenaje a Matthew Perry. La última vez que todos los actores se reunieron fue para el especial de aniversario de Friends (disponible a través de HBO Max) en el que recordaron anécdotas del show, leyeron guiones de capítulos e incluso compartieron algunas lágrimas al revivir ese último día en set.

Perry fue encontrado en su apartamento sin vida este sábado 28 de octubre. Los primeros reportes aseguran que el actor murió ahogado en su bañera, al parecer producto de un paro cardiaco. Mayores detalles detrás de su muerte buscan confirmar si la historia de adicciones del actor tuvo algo que ver con su fallecimiento. Matthew Perry tenía 54 años.

Imágenes: HBO Max