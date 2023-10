A sus 54 años fallece Matthew Perry, Chandler de Friends

Este sábado 28 de octubre diferentes fuentes han confirmado que Matthew Perry, mejor conocido por su rol en la comedia `Friends’, falleció a sud 54 años.De acuerdo con los primeros Reportes el actor fue encontrado sin vida en su casa. Los primeros reportes aseguran que el Perry murió ahogado en su bañera, producto de un paro cardíaco. Estas misma fuentes aseguran que se encontraron drogas en la escena, aunque era conocido el historial del actor con este tipo de sustancias.

Matthew Perry es mejor conocido por su rol en la comedia de Friends en la que interpretó a Chandler, uno de los personajes principales en el show. El actor comenzó su carrera a los 25 años participando en todas las temporadas de la serie.

Perry también participó en otros shows como ‘Boys Will Be Boys,’ ‘Growing Pains,’ ‘Silver Spoons,’ ‘Charles in Charge,’ ‘Sydney,’ ‘Beverly Hills, 90210,’ ‘Home Free,’ ‘Ally McBeal,’ ‘The West Wing,’ ‘Scrubs,’ ‘Studio 60 on the Sunset Strip,’ ‘Go On,’ ‘The Odd Couple’, por tan solo mencionar algunos.

Noticia en desarollo

Imagen: Friends