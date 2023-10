Así se han despedido varios actores de ‘Friends’ de Matthew Perry

El sábado 28 de octubre de 2023 muchos se acostaron con la noticia amarga de que Matthew Perry, mejor conocido por su rol como Chandler Bing en la comedia ‘Friends’ había fallecido. La noticia caló fuerte en los fans del show y llegó con la sorpresa que suele acompañar la despedida de un actor tan conocido e importante para muchos como lo fue Perry.

Por ahora los miembros principales del elenco; Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox y Matt LeBlanc, han mantenido un silencio respetuoso frente a la muerte de su colega y amigo con el que trabajaron por más de una década. Para el momento de publicación de este artículo parece que todos los actores están preparando un comunicado compartido para despedir a Matthew Perry.

Sin embargo, durante el fin de semana varios de los actores que hicieron parte del elenco de ‘Friends’, así como algunas de las personas involucradas con la producción del show utilizaron sus redes sociales para despedir a ‘Chandler’.

Marta Kauffman y David Crane, los productores ejecutivos y creadores de ‘Friends’ a través de un comunicado compartido por The Hollywood Reporter aseguraron que pensar en la muerte de Perry y explicar con palabras cómo se sentían era ‘imposible’

“Todavía parece imposible. Todo lo que podemos decir es que nos sentimos bendecidos de haberlo tenido como parte de nuestras vidas. Era un talento brillante. Es un cliché decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew, no hay palabras más ciertas. Desde el día en que lo escuchamos por primera vez encarnar el papel de Chandler Bing, no había nadie más para nosotros. Siempre apreciaremos la alegría, la luz y la inteligencia cegadora que aportó a cada momento, no sólo a su trabajo, sino también a la vida. Siempre fue la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado. Enviamos todo nuestro cariño a su familia y amigos”.

Maggie Wheeler que interpretó a Janice (la molesta novia de Chandler en Friends) también compartió un mensaje a través de Instagram: “Que pérdida. El mundo te extrañará Mathew Perry. La alegría que brindaste a tantas personas en tu corta vida seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos”.

Hank Azaria interpretó a David, un personaje recurrente en diferentes temporadas del show y que sirvió como uno de los intereses románticos de Phoebe, también expresó sus condolencias a través de un mensaje en video por Instagram. “Muchos de nosotros que éramos cercanos a él sentimos que lo perdimos a causa de las drogas y el alcohol hace mucho tiempo porque, como documentó en su autobiografía, había mucho sufrimiento… Tuve que tomar y dejar esa biografía como 11 veces, fue muy doloroso para mí leerla. Era muy cariñoso, generoso y sabio. Y él me ayudó totalmente a estar sobrio. Y realmente desearía que él hubiera podido, ya sabes, haber encontrado en sí mismo la capacidad de permanecer con la vida plateada de manera más consistente.”.

Brooke Shields fue una de las invitadas especiales de ‘Friends’. Aunque en el capítulo la mayoría de sus interacciones fueron con LeBlanc/Joey (su personaje creía que el doctor que interpretaba era una persona real) la actriz compartió un mensaje a través de Instagram lamentando la muerte del actor “Realmente luchando por encontrar las palabras. Fuiste tan amado, Matthew. Te amaba mucho. Gracias por las carcajadas. Trajiste alegría a muchos. Ya te extrañamos… enviando todo mi amor a tu familia y amigos”.

Really struggling to find the words. You were so loved, Matthew. I loved you dearly. Thank you for the belly laughs. You brought joy to so many. We already miss you… sending all of my love to your family & friends 💔 pic.twitter.com/U4J4Ru20B1

Paget Brewster fue otro personaje secundario en Friends, interpretando a Katty una de las parejas de Chandler (para aquellos con mala memoria, fue primero la novie de Joey, con Chandler enamorándose de ella). A través de su cuenta en Twitter X la actriz escribió lo siguiente:

“Fue encantador conmigo en Friends y cada vez que lo vi en las décadas posteriores. Por favor lean su libro. Su legado fue ayudar. Sin embargo, no descansará en paz… Ya está demasiado ocupado haciendo reír a todos allí arriba”.

I’m so very sad to hear about @MatthewPerry. He was lovely to me on Friends and every time I saw him in the decades after. Please read his book. It was his legacy to help. He won’t rest in peace though.. He’s already too busy making everyone laugh up there.

— paget brewster (@pagetpaget) October 29, 2023