‘Loki’ confirma que al menos 13 líneas de tiempo existen el MCU

Una de las escenas del nuevo adelanto de ‘Loki’ muestra un tablero en el que se pueden ver algunas fracturas en las líneas de tiempo.

El viaje en el tiempo es uno de los elementos más problemáticos de ‘Avengers: Endgame’. Sí, funciona para el propósito de traer de regreso a los héroes del universo y, al mismo tiempo, dar algo de nostalgia a los fans. Pero también deja un centenar de preguntas. Una de las más importantes es, por supuesto, qué pasa con las líneas de tiempo afectadas por cada uno de los viajes de sus protagonistas… incluyendo el escape de Loki en ‘Endgame’.

Una de las explicaciones precisamente ocurre en ‘Avengers: Endgame’ cuando el Ancient One (Tilda Swinton) le explica a Bruce Banner que cuando una gema del infinito era removida de la línea de tiempo original se creaban ramas que condenaban a las otras a la oscuridad. La respuesta de Banner era que la solución estaba en regresarlas en el preciso momento en el que habían sido removidas, con lo que se solucionaba el problema

‘Loki’, precisamente, parece querer explorar esta idea de las líneas de tiempo abandonadas o creadas por acciones no permitidas. Lo que tiene sentido, pues el dios de los engaños de alguna manera es un huérfano. De hecho, el que él robara una de las piedras del infinito de alguna manera levantaba la pregunta de si esta fractura en el tiempo no condenaba la línea de tiempo ahora que no existía un Tezeracto.

Pero parece que esta no es la única fractura existente.

Una de las escenas del nuevo adelanto de ‘Loki’ muestra un tablero en el que se pueden ver algunas fracturas en las líneas de tiempo. Al mirar de cerca podemos ver que hay, al menos 13 diferentes rapas de la línea del tiempo principal.

No queda claro si solo una de esta líneas de tiempo es la de Loki o si, por el contrario, todas son su culpa siendo momentos en la historia en la que la ausencia de la gema del infinito condenó al universo. Esto explicaría, entre otras cosas, porqué en algún momento vemos al dios del engaño acompañando a quien parece ser una versión de Black Widow.

Loki, por otro lado, no parece ser muy cercano a la idea de corregir esta línea de tiempo. En el tráiler vemos que su relación con la TVA (Temporal Variance Authority) difícilmente puede ser clasificada como la de aliados. Es probable que sus intentos por corregir los errores de existir así no puedan ser precisamente solucionados con sus métodos.

El MCU también parece haber decidido que la ausencia de una gema del infinito no necesariamente es la única manera de causar una línea de tiempo alterna. Por ejemplo, se aclaró que Steve Rogers vivió su vida en otra línea de tiempo, en la casó con Peggy y seguramente vivió hasta viejo. ¿Es esta nueva rama no peligrosa para el universo? No esperamos recibir respuestas en ‘Loki’, pero seguramente tendremos nuevos argumentos para continuar discutiendo esta pregunta por horas.

‘Loki’ se estrenará, de manera exclusiva en Disney+, el próximo 11 de junio.

