Lo bueno y lo malo de HBO Max en Latinoamérica

Aclaración: esta nota se escribe el 30 de junio, a un día después de que HBO Max se estrenara en la región. Es posible que en los próximos meses muchas de las funciones y problemas sean solucionados.

Hoy, escoger un servicio de streaming es como escoger un operador de celular: no basta con el precio. La razón es que quieres tener lo mejor por tu dinero. No solo quieres invertir en una plataforma para ver una serie, sino que buscas una experiencia general que esté al nivel de lo que esperas y a lo que te has acostumbrado. HBO Max no es la excepción, por lo que hicimos una lista de las cosas buenas y malas que encontramos en el nuevo servicio de streaming.

Lo bueno

– Es una mejor opción que HBO, que por su precio no ofrecía una oferta tan amplía de contenido… ten presente que, igual, sigue siendo HBO GO, con un poco más de series y películas.

– La posibilidad de poder personalizar los perfiles con imágenes por fuera de la plataforma es una adicional enorme para aquellos que buscan poner su propio sello a lo que ven.

– Interfaz limpia y bastante fácil de navegar.

– Seleccionar un título te permite navegar por capítulos, temporadas y series similares. Mucho mejor que alternativas como Amazon Prime.

– Trae, por primera vez, una cantidad de series y películas que no teníamos disponibles a través de streaming.

Lo malo

– Los tiempos de carga son ridículos. A veces toma casi un minuto que la app o la versión carguen. A veces las series se quedan en pausa intentando ponerse. Incluso hemos registrado problemas al intentar ver funciones, como son los dispositivos activos.

– La distribución de los subtítulos es un dolor de cabeza. No están justificados, sino que se alinean de manera incomoda hacia la izquierda o derecha. Aunque HBO Max te permite configurar este elemento, no hay manera de centrarlos de manera que no queden cajas desorganizadas de texto.

– No aplicación en la PlayStation. Un problema para aquellos que utilizan su consola como centro de entretenimiento. Es posible que luego sea añadida a la tienda de apps, pero por ahora es un detalle importante.

– Carencia de lenguajes y subs. De nuevo, Netflix y Disney les llevan la delantera. Algunas series solo cuentan con opciones limitadas de idiomas o subtítulos, siempre quedándose en español, inglés y portugués. Es un problema para aquellos que suelen utilizar las series como un método adicional para aprender a hablar otro idioma y reduce mucho la accesibilidad del contenido.

– Muchas ausencias en su catálogo: hay diferencias importantes con la versión de Estados Unidos. En este artículo compartimos una lista de las que más nos llaman la atención.

Imágenes: Montaje ENTER.CO